Каллас: зеленая революция открывает для Ида-Вирумаа новые возможности

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В ходе первого визита 30 апреля в Ида-Вирумаа в должности премьер-министра Кая Каллас основное внимание уделила вопросам преодоления кризиса в здравоохранении и экономике, вызванного коронавирусом, а также теме зеленой революции. Одним из пунктов поездки главы правительства по региону была Нарва – Кая Каллас встретилась с мэром нашего города Катри Райк и ознакомилась с творческим инкубатором OBJEKT.

Глава правительства дала понять, что отказ в сланцевом регионе от традиционного ископаемого топлива – долгосрочная перспектива, а теряющие работу могут рассчитывать на комплекс мер поддержки.

Во время посещения Ида-Вируской центральной больницы (Кохтла-Ярве) и в ходе переговоров с главами местных самоуправлений, в частности, говорилось о необходимости дополнительных мер с тем, чтобы повысить темп вакцинации от COVID-19 жителей Северо-Востока страны. Сейчас охват Ида-Вируского уезда вакцинацией составляет 16 процентов, что является самым низким показателем по Эстонии.

Помогите вакцинироваться пожилым

Как сообщила пресс-служба правительства, план вакцинации населения Эстонии от COVID-19 позволяет направить в регионы с высоким уровнем заражения и низким охватом вакцинацией большие партии вакцин и применить там дополнительные меры. «Со вчерашнего дня мы предлагаем возможность вакцинации в Ида-Вируском уезде по новой модели 1+1, которая позволяет каждому местному совершеннолетнему человеку, который приведет на вакцинацию человека в возрасте от 70 и старше, при желании самому также получить вакцину. Будем надеяться, это поможет лучше защитить идавирусцев от коронавируса и благодаря этому остановить усугубление экономических проблем в уезде», – подчеркнула премьер-министр.

Каллас добавила, что важную роль в изменении отношения местных жителей к прививкам играют также местные самоуправления, от которых ожидается активная разъяснительная работа в сфере иммунизации и помощь в выявлении пожилых людей, которым тяжело передвигаться. С этой недели вакцинироваться на дому в уезде могут тяжелобольные и имеющие проблемы с передвижением люди, а также при необходимости – и ухаживающие за ними родственники.

Сначала – новые рабочие места

Премьер-министр обсудила с представителями расположенного в Кохтла-Ярве частного сланцехимического концерна Viru Keemia Grupp, профсоюзами и Ида-Вируским центром предпринимательства (IVEK, Йыхви) вопросы справедливого перехода. Что означает переход от производства сланцевого масла на более экологичные и имеющие большую добавленную стоимость технологии. «Стремление к климатической нейтральности является неизбежным и крайне необходимым с точки зрения будущего, однако это не означает, что экономика встанет. Напротив, это возможность для реорганизации экономики на более перспективных основаниях, чтобы содействовать новым инвестициям и повышать конкурентоспособность предприятий. В результате перехода вырастет также благосостояние жителей Ида-Вирумаа и улучшится качество воздуха в регионе. Для достижения этого следует активно заниматься изменениями уже сегодня», – подчеркнула Кая Каллас.

Власти Нарвы надеются, что поправки в Законе о рынке энергии позволят включить Балтийскую электростанцию, со временем все больше применяющую альтернативное топливо, в перечень использующих возобновляемый ресурс.



План справедливого перехода, который начнет осуществляться уже в конце нынешнего года и будет затрагивать также связанные с использованием сланца нарвские предприятия, поможет создать дополнительно 2000–5000 новых рабочих мест. «Согласно плану справедливого перехода эти рабочие места должны быть созданы примерно за 10 лет до полного отказа от сланца, который правительство поставило своей целью», – сказала Каллас. По ее словам, будут расти сферы, связанные с автоматизацией и цифровизацией промышленности, зелеными технологиями и возобновляемой энергией.

Профсоюзы: нужен четкий план перехода

Премьер-министр подчеркнула, что и профсоюзы на встрече проявили заинтересованность в четком плане перехода, который бы обеспечил четкое представление о том, как долго будут сохраняться нынешние рабочие места и какими знаниями необходимо овладеть, чтобы соответствовать потребностям новых работодателей.

Тема радикальных преобразований в промышленности региона поднималась и на встрече главы правительства с работниками СМИ. Журналист «Нарвской Газеты» заметил, что на прошедших в конце апреля в виртуальном формате Днях справедливого перехода (СП), в частности, говорилось о том, что объем Фонда СП недостаточен для решения проблем создания новых производств и новых рабочих мест взамен сокращений на предприятиях по добыче сланца и на электростанциях.

Отвечая на этот вопрос, глава правительства дала понять, что отказ в сланцевом регионе от традиционного ископаемого топлива – долгосрочная перспектива, а теряющие работу могут рассчитывать на комплекс мер поддержки. Причем, заметила премьер-министр, у правительства и профсоюзов есть взаимопонимание по поводу необходимости преобразований в экономике региона.

Как снизить рост тарифов на тепло

В беседе с журналистами мэр Нарвы Катри Райк сказала, что на встрече с главой правительства обсуждались вопросы социально-экономического положения в приграничном городе (безработица и низкие зарплаты), необходимости создания новых рабочих мест, вопросы местной политики в канун осенних выборов в горсобрание. Затрагивалась и тема – как затормозить в Нарве рост тарифов на тепло.

Власти Нарвы надеются, что поправки в Законе о рынке энергии позволят включить ранее работавшую на сланце Балтийскую электростанцию, а со временем все больше применяющую альтернативное топливо, в перечень использующих возобновляемый ресурс (древесные отходы). Значит, энергопредприятие станет получать государственные субсидии. Это позволит сдержать рост тарифов и облегчить бремя расходов нарвитян на коммунальные услуги.

Евгений АШИХМИН