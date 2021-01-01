В пятницу министр Ааб представит план справедливого перехода для Ида-Вирумаа

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5 марта министр государственного управления Яак Ааб посетит Ида-Вирумаа, где примет участие в вебинаре «Зленая революция» и будущее Ида-Вирумаа и заложит краеугольный камень нового завода по производству ветряных генераторов в индустриальном парке Кохтла-Ярве.



Министр государственного управления Яак Ааб. Фото взято с r4.err.ee.

«Будущее Ида-Вирумаа сегодня включает в себя ряд тем, которые определяют долгосрочное развитие как на местном, так и на государственном уровне», - сказал министр Ааб. «Мы можем вместе увидеть на местах, какие решения и возможности могут быть предложены при посредничестве государства, чтобы переход к климатически нейтральной экономике привел, прежде всего, к скачку в развитии».

Помимо министра Ааба, в семинаре, который пройдет в Нарвском индустриальном парке, примет участие еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. На семинаре будет обсуждаться, что означает «зеленая революция» для Ида-Вирумаа и как средства Европейского Союза помогут реализовать изменения в регионе, а также почему предприятия, ориентированные на рост, могут рассмотреть возможность расширения своей деятельности в Ида-Вирумаа.

Министр Яак Ааб также примет участие в церемонии закладки краеугольного камня нового завода по производству ветряных генераторов в индустриальном парке Кохтла-Ярве. Энергетической компании, работающей на иностранном капитале, принадлежит в индустриальном парке в общей сложности три участка, а сфера деятельности компании - в основном производство и разработка небольших ветряных генераторов. Компания пропагандирует устойчивое энергопользование и работает над минимизацией негативного воздействия на окружающую среду, следуя лучшим экологически чистым решениям в производстве.

BNS