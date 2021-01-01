Справедливые надежды на «справедливый переход»

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5 марта Нарву посетит комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон. Гостья обсудит с мэром Нарвы Катри Райк вопросы справедливого перехода, из программы которого власти Нарвы надеются получить инвестиции на объекты социальной сферы и образования.



Кадри Симсон комиссар Европейской комиссии. Автор: Прийт Мюрк, ERR

Для гармонизации Программы развития города Нарвы с общими направлениями развития социальной сферы в государстве и обеспечения возможности ходатайствовать о финансировании из фондов Европейского Союза Департамент городского развития и экономики опубликовал на городском сайте проект изменения Программы развития города Нарвы в части стратегического развития социальной сферы. Публичная демонстрация проекта документа продлится до 15 февраля. Предложения или поправки к проекту документа просят направлять в письменном виде не позднее указанного срока по адресу: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Peetri plats 3-5, 20308 Narva или по электронной почте: anton.volitok@narva.ee.

Как сказала по поводу подаваемых предложений Катри Райк, многие горожане считают правильным не сконцентрировать социальные объекты в едином месте, а расположить их в бывших детских садах. Однако таковые находятся в разных частях города, что затрудняет организацию питания и предоставление медицинской помощи. Но это вопрос обсуждения, заметила госпожа Райк.

Наталья Соболева