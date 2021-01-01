Теэлахк: есть регионы, которые пострадали от безработицы больше Ида-Вирумаа

Несмотря на то, что в Ида-Вируском уезде самый высокий по Эстонии уровень безработицы, есть регионы, где общая ситуация на рынке труда еще хуже, считает руководитель отделения Кассы по безработице в Ида-Вирумаа Аннеки Теэлахк.

"У нас большое количество безработных, но с другой стороны, если сравнивать то, насколько процентов за последнее время вырос уровень безработицы, то в Ида-Вирумаа этот показатель не самый большой. В других регионах, где раньше безработица была не очень высокой, этот рост намного больше, чем у нас. Например, в Таллинне и Харьюмаа, где уровень безработицы традиционно был очень низким", - сказала Теэлахк в интервью радионовостям ERR.

По ее словам, в последнее время в Ида-Вирумаа стало расти и число вакансий, предлагаемых через Кассу по безработице.

"Хорошо то, что у нас снова начало расти количество предлагаемых вакансий. В лучшие времена их было около 1000, в конце прошлого года - в районе 300, а сейчас уже 632", - отметила Теэлахк.

"Больше всего требуются специалисты для промышленных предприятий, на втором месте по числу вакансий - сфера обслуживания", - добавила Теэлахк.





ERR