"AK.Nädal": есть ли альтернатива сланцу в эстонской электроэнергетике?

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Подписанный на прошлой неделе коалиционный договор Партии реформ и Центристской партии предусматривает прекращение использование сланца на электростанциях к 2035 году и в производстве сланцевого масла - к 2040 году. При этом пока только изучаются альтернативные источники энергии наряду с ветром и солнцем, а также возможности аккумулирования энергии. Нет ясности и с дальнейшей судьбой работников сланцевой промышленности.



Иллюстративное фото. Фото Eesti Energia

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, уже сейчас в Эстонии лишь небольшая часть электроэнергии производится из сланца. Eesti Energia запускает свои сланцевые электростанции только в отдельные дни, когда возникает дефицит из-за холодной погоды или аварий. Аас уверен, что в течение 15-20 лет будет найдена альтернатива как сланцевой электроэнергетике, так и производству сланцевого масла, используемому как судовое топливо.

"Здесь надо рассматривать в совокупности два пункта коалиционного договора. Перед пунктом, где говорится о цели выйти из сланцевой энергетики к 2035 году и производства сланцевого масла - к 2040 году, есть пункт, который говорит о том, что Эстонии в интересах энергобезопасности нужно сохранить резерв в 1000 мегаватт. Несомненно, важно, чтобы у нас сохранился этот резерв безопасности", - сказал министр.

По его словам, есть все возможности для того, чтобы через 15 лет наши потребности в электричестве покрывала энергия ветра и солнца. Однако ветрогенераторов и солнечных панелей все-таки будет недостаточно. В будущих сценариях развития энергетики также рассматриваются природный газ, каменный уголь, атомная энергия и, дополнительно, все альтернативы, основанные на возобновляемых источниках энергии.

По словам специализирующего на энергетике доктора наук Реэли Кухи-Талфельдт, одним из главных способов выработки управляемой энергии могли бы быть местные теплоэлектроцентрали, использующие возобновляемую энергию. "Сейчас у нас таким [источником энергии] в основном является древесина и, в небольшой степени, биогаз. В будущем можно было бы добавить различные иные местные ресурсы - топливо из отходов, различные источники травяной биомассы, может быть, что-то еще", - сказала Кухи-Талфельдт.

Из вариантов аккумулирования энергии обсуждаются гидроаккумулирующие электростанции и водород. В первом случае в период перепроизводства энергии избыток электричества расходуется на закачку воды в резервуар. Когда потребление энергии возрастает, воду можно сбрасывать из резервуара, вырабатывая при этом электричество. Во втором случае избыток электричества используется для производства водорода, который потом можно снова преобразовать в электричество.

Однако в действительности сейчас сложно сказать, какая технология будет доступна через 15 лет. "Все зависит от масштабов внедрения той или иной технологии, при которых технология дешевеет. Подобно тому, как происходили изменения с электроавтомобилями. Но мы не знаем, сколько у нас будет электроавтомобилей через 10-20 лет. Электроавтомобили имеют очень большой потенциал аккумулирования [энергии]", - пояснила Кухи-Талфельдт.

Таави Аас заверил, что жизнь в Ида-Вирумаа не остановится даже после того, как в регионе прекратят производство электричества и топлива из сланца. Министр обещает направить на северо-восток Эстонии большие суммы европейских дотаций, включая почти все средства из Фонда справедливого перехода. "Конечно, как и в развитии любого бизнеса, важна инфраструктура. Здесь важны промышленные парки и, конечно, субсидии существующим предприятиям, чтобы и они могли реорганизовать свою деятельность и стать более экологичными", - сказал Аас.

Перед закрытием должна быть альтернатива

Представители Ида-Вирумаа и сланцевой промышленности отмечают, что они не против закрытия сланцевого производства, но с точки зрения занятости и энергетической безопасности важно, чтобы сначала была найдена эффективная альтернатива.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сравнила высказывания нового правительства с революционной обстановкой в России вековой давности. По ее мнению, нужно тщательно взвесить целесообразность быстрого сворачивания сланцевой промышленности.

"Должно быть какое-то решение, и когда будет это решение, то можно двигаться дальше. Но если делать так, то это как революция 1917 года: все сломать и потом начинать заново строить. Это не вполне правильно", - сказала Янченко.

По словам Вадима Орлова из фонда "Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа", созданного для диверсификации рабочих мест в регионе, поступающие от правительства путаные сигналы об ископаемом топливе в будущем сослужат дурную службу всему уезду. "Молодые люди, которые слышат такие сигналы от правительства, несомненно, засомневаются, стоит ли им связывать свое будущее с Ида-Вирумаа", - отметил Орлов.

По словам профсоюзных лидеров Eesti Energia, заявления нового правительства вносят замешательство среди рабочих, тем более что руководство госпредприятия давало надежду на стабильное будущее после двух волн сокращений.

Председатель независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова сообщила, что в конце прошлого года рабочие чувствовали себя более-менее уверенно, потому что реорганизация на предприятии закончилась. "То, что случилось сейчас опять в начале года..., [ошеломляет]", - сказала Лукьянова.

"Тот же концерн [Eesti Energia] вкладывает очень много денег, чтобы выбросов было меньше, громадные инвестиции в это дело. Если взять те программы, по которым мы должны были снизить выбросы по сравнению с 1990 годом, то мы все эти нормы давным-давно перевыполнили", - сказал председатель профсоюза "Narva Energia" Андрей Зайцев.

Координатор платформы справедливого перехода в Союзе самоуправлений Ида-Вирумаа Харди Мурула положительно оценил тот факт, что новая коалиция назвала конкретные сроки сворачивания сланцевой промышленности. Однако следующим шагом должно стать составление бюджета и плана действий.

"Разумеется, строительство парков солнечных панелей и ветрогенераторов - это хорошо, но Эстония помимо этого нуждается в регулируемой производственной мощности. Сегодня аккумулирование [энергии], производство водорода и электричества из водорода несущественные по объему, и единственная альтернативная возобновляемая энергия в Эстонии, выработкой которой можно управлять - это использование биомассы", - сказал Мурула.

В общей сложности в сланцевой промышленности заняты свыше 6000 человек.

ERR