Кулламяги о коалиции центристов и реформистов: капитан завел наш корабль на рифы

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Падение рейтинга Центристской партии в Ида-Вирумаа среди русскоязычных избирателей обусловлено в первую очередь вступлением в новую коалицию, убеждены центристы Северо-Востока.



Марек Кулламяги. Автор: Sergei Stepanov/ERR

Рейтинг центристов в Ида-Вирумаа среди русскоязычных избирателей упал с 40% до 21. По мнению лидера центристов Северо-Востока Эстонии Марека Кулламяги, партия под руководством Юри Ратаса зашла в тупик.

"Мы потеряли свой политический хребет. Мы уже не Центристская партия. Наш капитан завел корабль на рифы. Центристская партия не должна сильно кланяться вправо или влево. Мы стали просто либеральной правосторонней партией. Это нравится далеко не всем. К тому же наша партия, оказывается, не держит слово. По сути, мы кинули своих партнеров", – заявил Кулламяги.

Также одним из серьезных факторов, повлиявших на рейтинг партии, по мнению Кулламяги, стал союз с реформистами и смена приоритетов с местного на европейский.

"Мы в Ида-Вирумаа хорошо помним, как к нам относилось реформистское правительство, которое правило 17 лет. Нынешняя коалиция ставит на первое место интересы Европы. EKRE – единственная партия, которая ставит на первое место интересы Эстонии. К сожалению, от новой правительственной коалиции Ида-Вирумаа ничего хорошего ждать не приходится. Это видно из высказываний о замораживании инвестиций в сланцевый сектор, разговоров о возможном пересмотре акцизов. И, оказывается, также будет пересмотрен бесплатный общественный транспорт", – добавил Кулламяги.

ERR

