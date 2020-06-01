Спасатели проверяют дома попечения в Ида-Вирумаа

Дата публикации: Вчера, 15:57 Просмотрено: 119

После пожара в доме престарелых в Ида-Вирумаа, сотрудники Спасательного департамента проверили 11 подобных учреждений в регионе.

Как сообщает "Актуальная камера", основная цель проверки - не допустить повторение трагедии.

Некоторым учреждениям были сделаны предписания, в одном случае были применены штрафные санкции. В прошлом году по всей Эстонии в пожарах погибли 36 человек.

"Обычно мы обследуем дома престарелых раз в год, иногда заранее предупреждая о визите, иногда - нет. В прошлом году из-за пандемии было очень тяжело это сделать. Мы присылали анкеты, в которые руководители должны были сами внести предложения по мерам безопасности. Основная ответственность все же лежит на руководстве и персонале", - заявляет ведущий инспектор Спасательного департамента Карийн Вийтма.

ERR