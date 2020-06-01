Президент Керсти Кальюлайд совершит поездку по уездам Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа

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Во вторник президент Керсти Кальюлайд начнет двухдневную поездку по уездам Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где встретится с руководителями ряда волостей и посетит местные предприятия и больницы.

Фото: Альберт Труувяэрт

Глава государства во вторник начнет день со встречи с волостным старейшиной и председателем волостного собрания Тапа, посетит хутор Хюпанди, где держат молочное стадо, и встретится с хозяйкой хутора, кандидатом в хуторяне 2020 года Кристой Тынур. Президент Кальюлайд также ознакомится с работой деревообрабатывающего предприятия Aru Grupp и посетит работающее в Кивиыли швейное предприятие Svarmil, отмеченное признанием за постоянное привлечение на производсство людей с ограниченными возможностями. Президенту будет представлен обзор того, как коронавирус повлиял на работу Раквереской больницы. В течение дня состоится телефонный разговор с премьер-министром Финляндии Санной Марин и встреча с руководством волостей Раквере и Виру-Нигула.

На среду запланированы встречи с представителями Союза самоуправлений Ида-Вирумаа и Центра предпринимательства Ида-Вирумаа, а также посещение Идаского спасательного центра, Нарвской больницы, Нарвского учебно-жилого комплекса Академии внутренних дел и производственного корпуса Tallinn Dolls в Люганузе. Запланированы также встреча с мэром и председателем горсобрания Нарвы и интервью Põhjarannik. В среду также начинается программа обучения Центра геополитики Кембриджского университета, посвященная странам Балтийского моря, которую откроет президент Керсти Кальюлайд.





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