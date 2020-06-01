Кризисная поддержка для Ида-Вирумаа составит 2,8 млн евро

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В связи с введенными в Ида-Вирумаа из-за распространения коронавируса ограничениями правительство в качестве кризисной меры помощи выделит региону порядка 2,8 млн евро.

Сумма будет распределена между предприятиями, спортивными секциями, а также организациями, которые предлагают образование по интересам и услуги частного образования.

По словам председателя группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрия Дмитриева, общая сумма поддержки для предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность в связи с ограничениями, составит 2 133 000 евро.

«Что касается суммы выплат каждому конкретному предприятию, то за основу будут взяты двухкратные расходы на заработную плату сотрудников в ноябре прошлого года», - пояснил Дмитриев, добавив, что максимальная поддержка одного предприятия составит 150 000 евро.

Суммарная поддержка предприятий Ида-Вирумаа, занятых в сфере культуры и образования по интересам (как для детей, так и для взрослых) и спорта составит 696 000 евро. «Будет оказана помощь и частному образованию в регионе – на это предусмотрено 5 380 евро», - отметил он.

«В этот раз нет четкого разделения по секторам. Мы исходили из принципа, что помощь должны получить все предприятия, на чью работу повлияют последние ограничения. В первую очередь сюда относится туристический сектор», - добавил Дмитриев.

По материалу ERR