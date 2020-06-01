Глава Центристской партии призвал восстановить позиции центристов в Ида-Вирумаа

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Прошедший на прошлой неделе в Таллинне съезд Центристской партии оставил во главе эстонских центристов действующего премьер-министра Юри Ратаса. В своей программной речи Ратас поставил перед партией две задачи: сохранить единовластие в столице и укрепить положение центристов в регионах и муниципалитетах.

В Ида-Вирумаа и, в частности, в Нарве, позиции центристов несколько пошатнулись. Напомним, что массовый исход из Центристской партии в городе пришелся на начало осени 2018 года, когда ее ряды покинули пятьдесят восемь человек, в том числе – 13 депутатов Нарвского горсобрания. В конце июня нынешнего года в центристы вернулись два депутата – Тамара Комлова и Анна Коваленко.

В правление Центристской партии от Ида-Вирумаа после съезда вошел всего один человек - депутат Европарламента, председатель Нарвского регионального отделения партии Яна Тоом, за которую проголосовало 285 делегатов съезда.

Яна Тоом считает, что альтернативы центристам в Ида-Вирумаа нет



Тоом считает, что реальной альтернативы центристам на русскоязычном Северо-Восток не существует. «Если хочешь влиять на линию партии, это надо делать изнутри, а не снаружи. Собственно, это мой главный месседж моим однопартийцам в Нарве - подождите, посмотрите, давайте останемся вместе и попытаемся что-то изменить, потому что другой партии, которая идеологически подходила бы русскоязычной общине, в Эстонии просто нет", - сказала она в интервью ERR два года назад.

Что могут сделать центристы для восстановления позиций партии в Нарве и на Северо-Востоке в целом? Свой анализ ситуации предложил депутат Таллинского горсобрания от Центристской партии Владимир Вельман: «Ида-Вирумаа не одной краской мазан, – сказал он журналисту Baltnews, - в Кохтла-Ярве, Силламяэ одна история, а в Нарве сейчас складывается другая история. Там, я думаю, будет все немного посложнее. Думаю, что там, скорее всего, к власти придет новая коалиция, и там, очевидно, будут какие-то политические изменения».

Главными конкурентами центристов в Нарве, по его оценке, могут стать социал-демократы во главе с Катри Райк, а также партия "Эстония 200", лидером которой является Кристина Каллас.

А глава Кохтла-Ярвеской организации Центристской партии Валерий Корб надеется, что после сбоя на прошлых выборах центристам в Нарве удастся взять реванш: «Времена меняются, и выборы, которые будут, позволят нам потерянные позиции восстановить вновь», - сказал он ERR.

Подготовил Виталий ШКОЛА