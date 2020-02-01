На участке границы Нарва-Ивангород в праздники ожидается рост нагрузки до трех раз. Российское погрануправление предсказывает, когда будут особенно напряженно

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В предстоящие праздничные дни, российский Деть защитника Отечества и эстонский День независимости, традиционно возрастает число граждан и транспортных средств, пересекающих российско-эстонскую границу.

Как сообщили 47news в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, пассажиропоток в это время превышает проектную пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз.

В этот период органы пограничного контроля несут службу в усиленном режиме. Для этих целей открыты все полосы для движения, выставлены дополнительные наряды, осуществляется реверсивное движение транспортных средств.

Пиковая нагрузка на автомобильные пункты пропуска, по мнению российской погранохраны, ожидается на таможенно-пограничном пунке «Ивангород» на выезде из РФ — 21 февраля, с 16:00 до 22:00, и 22 февраля, с 09:00 до 14:00, а на въезде в РФ — 24 февраля, с 15:00 до 22:00.







