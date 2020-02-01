Государство выделит на развитие уездов до 7,1 млн евро. Крупнейшая дотация достанется Ида-Вирумаа

Дата публикации: Вчера, 13:07 Просмотрено: 179

Министр государственного управления Яак Ааб в понедельник утвердил бюджет дотаций на развитие уездов на 2020 год в размере 7,1 млн евро, информирует BNS.

250 000 евро из этой суммы — дополнительная целевая выплата в пользу Ида-Вирумаа в рамках программы Ида-Вирумаа, утвержденной государственной бюджетной стратегией на период 2019-2022. Индикативный размер дотации, которую выделят на инвестиции в основной капитал из рассчитанной на раунд приема ходатайств денежной суммы, составляет 5,5 млн евро, сообщается в приказе министра.

Самая крупная сумма в рамках раунда приема ходатайств — 947 300 евро — предназначена Ида-Вирумаа, на Харьюмаа выделят 862 000 евро, на Тартумаа 660 000 евро, а на Пярнумаа 541 100 евро.

В прошлом году бюджет дотации составлял 6,15 млн евро, прошло два раунда приема ходатайств, в первом из которых было решено выделить на 25 проектов в общей сложности 2,9 млн евро. Во втором раунде в поддержку 21 проекта выделили в общей сложности 3,2 млн евро.



