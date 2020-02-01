В Кохтла-Ярве открылся магазин A1000 Market. Других арендаторов в здании не будет!

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В Кохтла-Ярве в здании, ранее известном в качестве универмага Prestone, сегодня открылся магазин A1000 Market. Принадлежащее с 2012 года инвестиционной фирме Colonna здание за последний год было основательно отремонтировано – в ходе выполненных работ обновили техносистемы, новый облик получили складские и бытовые помещения, а также интерьер магазина.



Фото: Тармо Лауринг

Система боксов знакомого жителям Кохтла-Ярве здания универмага Prestone исчезла – теперь в здании будет действовать только A1000 Market. По словам исполнительного директора Colonna Маргуса Клуге, поиск малых арендаторов для отдельных помещений прошлого универмага был делом довольно сложным – поэтому эксплуатация здания с единственным арендатором, несомненно, эффективнее.

«Мы надеемся, что новый магазин быстро завоюет расположение местных жителей: A1000 Market отличается разумными ценами, широким ассортиментом и предлагает возможность быстро и с комфортом приобрести все необходимые продукты питания и товары первой необходимости», - добавил Клуге.

Фото: Тармо Лауринг

Открытый сегодня магазин стал вторым A1000 Market в Ида-Вирумаа. Первый был открыт в декабре в Нарве. Площадь двухэтажного магазина в Кохтла-Ярве составляет 2700 квадратных метров, но по словам члена правления A1000 Market Тармо Лауринга, открытие нового магазина пройдет в два этапа: первый этаж площадью 1300 квадратных метров открылся для посетителей сегодня, а второй этаж планируется открыть во второй половине весны.

Фото: Тармо Лауринг

«Ида-Вирумаа для нас очень важный регион. Клиенты тепло приняли открытый в декабре в Нарве A1000 Market – теперь такое же хорошее обслуживание мы хотим предложить и жителям региона Кохтла-Ярве и Йыхви. В Кохтла-Ярве изначально мы создали 12 новых рабочих мест – люди очень активно участвовали в конкурсе. В будущем, когда откроется второй этаж магазина, рабочих мест, разумеется, станет еще больше», - сказал Лауринг.

Начавшая деятельность в 2006 году инвестиционная фирма Colonna является одним из крупнейших в Эстонии и странах Балтии инвесторов в коммерческую недвижимость. Colonna в основном выступает посредником для профессиональных международных инвесторов, желающих разместить средства в балтийских проектах недвижимости, а также организует хозяйственную деятельность приобретенных объектов. При помощи концерна Colonna в рынок недвижимости стран Балтии было инвестировано около 300 миллионов евро. В портфель предприятия входят более 90 коммерческих зданий, располагающих суммарно более чем 250 000 квадратными метрами арендных площадей и более чем 800 арендаторами в Эстонии и Латвии.

A1000 Market – торговая сеть, фокусирующаяся в основном на продаже продуктов питания и промтоваров. Сегодня в сеть входят девять магазинов в Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, Выру, Нарве, Валга и Кохтла-Ярве.



