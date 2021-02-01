"Эстония могла бы стать страной с самым образованным населением в мире"

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По словам Алара Кариса, который по всей вероятности будет выдвинут кандидатом в президенты, Эстония могла бы стать государством с самым образованным населением в мире.

Алар Карис (в центре) в веб-передаче ERR "Otse Uudistemajast". Фото: ERR

"Не в пятерке государств с самым образованным населением, а государством с самым образованным населением. Предпосылки для этого у нас есть", - сказал Карис в среду в веб-передаче ERR "Otse Uudistemajast" в интервью журналистам Анвару Самосту и Тоомасу Сильдаму.

Он также возразил против использованного нынешним президентом Керсти Кальюлайд выражения "бесшовное общество", заявив, что в Эстонии, напротив, следует начинать "сшивать" и объединять общество, которое расколото по целому ряду различных тем.

По поводу коронавирусных ограничений Карис отметил, что их нельзя навязывать народу силой, а следует уделять больше внимания информированию и просвещению людей. По его мнению, если ограничения не соблюдаются, то вводить их нет смысла.

Образующие правительство Центристская партия и Партия реформ в воскресенье подтвердили свою поддержку кандидатуры Алара Кариса на пост президента Эстонии. Для избрания президента страны в Рийгикогу за кандидата должны проголосовать не менее 68 депутатов парламента. Это означает, что помимо голосов центристов и реформистов, Карису нужна будет поддержка либо социал-демократов, либо партии Isamaa. Консервативная народная партия (EKRE) намерена выдвинуть кандидатом в президенты Хенна Пыллуааса.

Выборы президента Эстонии в Рийгикогу начнутся 30 августа.

Алар Карис ранее занимал пост государственного контролера, ректора Университета естественных наук и Тартуского университета, а с 2018 года он является директором Эстонского национального музея (ERM).





ERR