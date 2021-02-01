Владимир Зеленский вручил Керсти Кальюлайд государственную награду

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После окончания первого саммита "Крымской платформы" президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил участников за поддержку и вручил им высокие государственные награды.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и лидер Украины Владимир Зеленский на саммите "Крымская платформа" в Киеве. Фото: Сайт президента Украины www.president.gov.ua

В список лиц, которые получили орден князя Ярослава Мудрого I степени, вошла и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, информирует официальный сайт главы украинского государства.

Аналогичные награды также получили президенты Польши, Венгрии, Латвии, Литвы, Финляндии, Молдовы, Словении, президент Европейского совета и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Орденом Ярослава Мудрого II степени был награжден премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Премьер-министр Грузии, президент Национального совета парламента Швейцарской Конфедерации Андреас Эби, руководители правительств Румынии, Словакии и Хорватии были награждены орденом "За заслуги" I степени.





ERR