Владимир Зеленский вручил Керсти Кальюлайд государственную награду

ПолитикаВладимир Зеленский вручил Керсти Кальюлайд государственную награду
Дата публикации: Сегодня, 14:00 Просмотрено: 97
После окончания первого саммита "Крымской платформы" президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил участников за поддержку и вручил им высокие государственные награды.
В список лиц, которые получили орден князя Ярослава Мудрого I степени, вошла и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, информирует официальный сайт главы украинского государства.
Аналогичные награды также получили президенты Польши, Венгрии, Латвии, Литвы, Финляндии, Молдовы, Словении, президент Европейского совета и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Орденом Ярослава Мудрого II степени был награжден премьер-министр Швеции Стефан Левен.
Премьер-министр Грузии, президент Национального совета парламента Швейцарской Конфедерации Андреас Эби, руководители правительств Румынии, Словакии и Хорватии были награждены орденом "За заслуги" I степени.
ERR