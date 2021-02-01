Фракция Партии реформ поддерживает Кариса как кандидата в президенты

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Фракция Партии реформ встретилась в четверг, 19 августа, с возможным кандидатом в президенты Аларом Карисом и готова поддержать его как кандидата в президенты, сообщил ERR председатель фракции Март Вырклаев.

Карис встретился с фракцией Партии реформ. Фото: Ken Mürk / ERR

"В данный момент Карис произвел хорошее впечатление, и Партия реформ будет готова поддержать его как кандидата в президенты. Согласно уставу, окончательное решение по кандидату в президенты принимает руководство партии", - сказал Вырклаев.

По словам Вырклаева, было полтора часа содержательной беседы и задавались вопросы, но фракция ничего Карису не обещала. "Алар Карис не получил каких-либо конкретных данных о том, каково мнение Партии реформ", - сказал он.

Прежде чем правление Партии реформ обсудит вопрос о поддержке Кариса, по словам Вырклаева, необходимо узнать, что другие парламентские партии думают о его кандидатуре, особенно партнер по коалиции - фракция Центристской партии, с которой Карис встретится во второй половине дня в четверг.

"Наше желание - выяснить, что думают другие фракции: партнер по коалиции, "Отечество" и социал-демократы, есть ли у нас шанс найти общего кандидата, и тогда правление сможет принять своё решение. Мы ждем отзывов от других фракций", - пояснил Вырклаев.

В то же время, по словам Верклаева, нет уверенности в том, что все депутаты фракции проголосуют за Кариса, даже если правление партии примет такое решение.

"Депутаты Рийгикогу свободны в своем выборе, и особенно в таком важном вопросе, как выборы президента. Как и в большинстве случаев, существует множество мнений, мы обсуждаем их и пытаемся достичь консенсуса и действовать. Если в какой-то момент руководство придет к решению, что нужно поддержать утвержденного партией кандидата, то, конечно, мы надеемся, что члены фракции также готовы оказать свою поддержку, но 100% гарантии никогда не бывает", - отметил Вырклаев.

Пятая парламентская партия, EKRE, заявила, что поддерживает своего кандидата в президенты Хенна Пыллуааса.

Во вторник, 17 августа, спикер Рийгикогу и лидер Центристской партии Юри Ратас предложил Карису баллотироваться в президенты. Карис взял время на размышление и в среду дал утвердительный ответ.

В четверг днем Карис встретился с фракцией Партии реформ, во второй половине дня у него запланирована встреча с представителями Центристской партии.

Выборы нового главы государства пройдут в Рийгикогу 30 августа. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее 68 депутатов.





ERR