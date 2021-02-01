Премьер-министр Кая Каллас встретится с канцлером Германии Меркель

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Премьер-министр Кая Каллас находится во вторник с визитом в Берлине, где она встретится с федеральным канцлером Ангелой Меркель. Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: ria.ru

По словам премьер-министра Каи Каллас, Германия является для Эстонии очень близким другом и союзником. «Нас связывают тесные союзнические отношения и сотрудничество как в Европе и НАТО, так и на более широком международном уровне. Во время визита мы сосредоточимся на наиболее острых вопросах в области безопасности и климатической политики, а также договорим о сотрудничестве в сфере экономики и цифрового развития. Кроме того, визит даст возможность поблагодарить канцлера Ангелу Меркель за ее работу и приверженность сближению наших стран, а также за вклад в безопасность региона Балтийского моря», - отметила премьер-министр Каллас.

Во время встречи Каллас и Меркель сфокусируются на вопросах европейской безопасности, в том числе на темах России и Белоруссии, а также на происходящем в Афганистане. Они также будут говорить о политике в области климата и о сотрудничестве в цифровой сфере.

Премьер-министр Эстонии и федеральный канцлер Германии по окончании встречи дадут пресс-конференцию, которая начнется в 14.30 по эстонскому времени и за ходом которой можно следить в прямой трансляции по ссылке: www.bundesregierung.de

Премьер-министр Каллас также встретится с немецкими предпринимателями, чтобы обсудить восстановление немецкой экономики от вызванного коронавирусом кризиса и призвать искать возможности для сотрудничества и инвестиций в Эстонию.

Премьер-министр Каллас вернется в Эстонию во вторник вечером.





BNS