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Лидер нового избирательного союза с рабочим названием Elagu Narva (“Да здравствует Нарва!») экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов рассказал нашему изданию, каких перемен в работе Нарвского горсобрания он хотел бы добиться.

Алексей Евграфов, экс-мэр Нарвы, идет на выборы со своим избирательным союзом. Фото: архив «НГ»

Как уже сообщали СМИ, Алексей Евграфов получил предложения идти вместе на выборы практически от всех действующих в городе политических сил, но в итоге решил создать собственный избирательный союз. Достаточно ли у него политического опыта или же ему будут помогать более опытные соратники по избирательному союзу, чьи имена до 18 августа — даты официальной регистрации Elagu Narva — не разглашаются?

«Во-первых, действительно, есть люди, которые готовы помогать, во-вторых, мы говорим не про политику, а про возможность с этим делом справиться. Я и моя команда умеем работать и знаем, как свои планы воплотить в жизнь, для этого есть и знания, и опыт. Поэтому я уверен в своих силах», - ответил «НГ» Алексей Евграфов.

Программу нового избирательного союза в интервью порталу rus.delfi он обозначил следующим образом: ”Мы хотим, чтобы город был именно для нарвитян, чтобы здесь хотелось жить, хотим, чтобы горожанам было комфортно. Нарва должна занимать значимое место на карте Эстонии".

Чтобы осуществить свою программу, необходимо иметь политический вес, уверен ли Евграфов со своей командой в том, что сумеет получить достаточное для этого количество мест в Нарвском городском собрании? «Думаю, что мест должно быть столько, чтобы с нами считались и мы могли войти в коалицию равноправным партнером. Считаю, что нормальная работа возможна только в коалиции. Что я хотел бы преодолеть в Нарвском городском собрании, так это разделение на «наших» и «ваших», которое часто осложняет нормальную работу», - пояснил политик.

Что я хотел бы преодолеть в Нарвском городском собрании, так это разделение на «наших» и «ваших», которое часто осложняет нормальную работу.

По его словам, новый избирательный союз рассчитывает на хороший результат на выборах. «Тут все зависит от избирателей, от того, поддержат ли они нашу программу и разделят ли наши идеи. Вопрос не в том, новый ли это союз или нет, а в людях, которые его представляют. Наша команда умеет держать свое слово», - рассказал Алексей Евграфов.

Как ранее уже писали СМИ, Алексей Евграфов заявил, что в случае успеха на выборах его команда готова сотрудничать с разными политическими силами в Нарвском городском собрании. С какими именно? «С любыми, кто хочет, говоря коротко, работать на благо Нарвы и готов отвечать за принимаемые решения. И не хотим быть с теми, кто занимается популизмом. Поэтому для меня без разницы, человек в EKRE или в Eesti 200, если он хочет реально быть полезен для города, я готов разговаривать с ним», - ответил Алексей Евграфов.

Как сообщил в среду портал rus.err, также идущая на выборы с собственным списком Катри Райк позитивно оценила создание нового избирательного союза. «Разумеется, это хорошая новость. Чем больше разных политических взглядов, тем лучше для Нарвы. Будет очень интересно, когда мы проснемся утром 18 октября и поймем, что картина в горсобрании выглядит, как состоящая из очень маленьких кусочков мозаика. Это для Нарвы совсем новая ситуация», - сказала Райк порталу.

Напомним, что в настоящий момент в Нарве готовятся бороться за места в городском собрании пять политических сил: Центристская партия, EKRE, Eesti 200, а также два избирательных союза — нынешнего мэра Катри Райк и экс-мэра Алексея Евграфова.





Ирина ТОКАРЕВА