Дата публикации: Вчера, 14:18 Просмотрено: 185

Председатель Центристской партии, спикер Рийгикогу Юри Ратас вновь высказался за проведение прямых президентских выборов.

Юри Ратас. Фото: Ken Mürk / ERR

Об этом он сообщил во вторник на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя предстоящие выборы главы государства.

По словам Ратаса, они показывают слабость нынешней системы и порождают различные спекуляции.

Политик добавил, что в ближайшее время необходимо предпринять несколько важных шагов. Во-первых, продолжить усилия парламентских партий с целью избрания 30 августа в Рийгикогу следующего главы государства.

Во-вторых, по мнению Ратаса, необходимо инициировать законопроект о проведении прямых президентских выборов.

Юри Ратас еще раз подтвердил, что на этих выборах он не станет баллотироваться в президенты.

"Я благодарю всех, кто считает меня достойным должности президента. Но сегодня важно учитывать точный факт, что я не баллотируюсь в президенты", - написал Ратас.

Ранее Юри Ратас уже заявлял, что президент в Эстонии должен избираться народом.





ERR