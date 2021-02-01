Популярность Центристской партии упала до рекордно низкой отметки

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Если Партия реформ уверенно сохраняет лидерскую позицию в рейтинге популярности партий, а популярность Консервативной народной партии (EKRE) растет, то популярность занимающей третье место Центристской партии упала до рекордно низкой отметки, сообщается в опросе, проведенном Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut.

Фото:Keskerakond

Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 30,1 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 24,5 процента, а Центристскую партию 16,8 процента. Если популярность лидирующей Партии реформ за неделю не изменилась, то продолжился рост популярности занимающей второе место EKRE и снижение популярности занимающей третье место Центристской партии. Популярность EKRE достигла рекордно высокой, а популярность Центристской партии рекордно низкой отметки с начала 2019 года, когда фирма Norstat приступила к проведению опросов популярности партий.

Партия реформ опередила EKRE на 5,6 процента, а EKRE опередила Центристскую партию на 7,7 процента. EKRE никогда раньше так сильно не опережала Центристскую партию.

За первой тройкой следуют «Эстония-200» (12,8 процента), Социал-демократическая партия (7,8 процента) и Isamaa (6 процентов).

Коалиционные партии поддерживают 46,9 процента респондентов, а оппозиционные 37,7 процента.





BNS