Москва вышлет эстонского дипломата

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Посла Эстонии в России Маргуса Лайдре во вторник вызвали в МИД России, где ему объявили о высылке эстонского дипломата, который должен покинуть РФ в течение недели, сообщает Interfax со ссылкой на МИД РФ.

Иллюстративное фото: ria.ru

«Посол Эстонии в России М.Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности "persona non grata" объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации», - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном во вторник.

МИД РФ напомнил, что 7 июля был объявлен "persona non grata" консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте «в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом».

«Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам», - говорится в документе.

«Однако наши призывы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил "persona non grata" сотрудника посольства России в Эстонии», - сообщил МИД РФ.

В комментарии подчеркивается: «предлагаем эстонским партнёрам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию». «В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону», - заявляет российское внешнеполитическое ведомство.





BNS