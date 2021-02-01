Популярность Партии реформ снова на подъеме

Дата публикации: Вчера, 14:10 Просмотрено: 149

Популярность Партии реформ вновь выросла до 30 процентов, в то же время тренд повышения поддержки сохраняется и у Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), показал опрос, проведенный социологической фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Институт общественных исследований (Ühiskonnauuringute Instituut).

Фото: gazeta.ru

Согласно данным свежего опроса, Партию реформ поддерживают 30,2 процента электората, EKRE 23,7 процента, а Центристскую партию 17,4 процента граждан, обладающих правом голоса.

Поддержка лидируующей Партии реформ за неделю выросла на 1,2 процента. Популярность занимающей второе место EKRE сохраняет тренд повышения и находится на самом высоком с начала 2019 года уровне с самого начала проведения Norstat социологических опросов о поддержке электоратом политических партий. Популярность находящейся на третьем месте Центристской партии в тренде понижения, партия за неделю потеряла один процент поддержки и находится сейчас на самой низкой позиции с начала проведения иследований Norstat.

Популярность Партии реформи сейчас выше поддержки партии EKRE на 6,5 процента, за последние две недели дистанция немного выросла. Популярность EKRE опережает популярность Центристской партии уже на 6,3 процента, такой большой разницы в популярности этих двух партий раньше никогда не было.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (12,6 процента), Социал-демократическая партия SDE(7,1 процента) и партия Isamaa (6 процентов). Поддержка SDE за ччетыыре недели снизилась на 1,2 процента.

Коалиционные партии поддерживают 47,6 процента респондентов, а оппозиционные - 36,8 процента.

НКО Ühiskonnauuringute Instituut — учрежденный в январе 2016 года аналитический центр по изучению происходящих в обществе Эстонии социальных процессов.





BNS