Осенью будет избрано 1717 членов собраний местных самоуправлений

Дата публикации: Сегодня, 09:56 Просмотрено: 116

На местных выборах, которые пройдут в этом году, в Эстонии будет избрано 1717 членов собраний местных самоуправлений. На выборах в 2017 году было на 12 мандатов больше, сообщила в среду BNS Государственная служба по организации выборов.

Иллюстративное фото: Reuters

По сравнению с прошлыми выборами число членов собраний сократится в семи местных самоуправлениях: волость Алутагузе, волость Вормси, волость Тапа, волость Канепи, волость Пылтсамаа, волость Валга и волость Рыуге. В Рыуге были упразднены избирательные округа, ввиду чего число членов собрания сократится на восемь человек. В других местных самоуправлениях состав собраний сократится на два человека.

В четырех местных самоуправлениях число членов собраний увеличится на два человека: город Кейла, волость Саку, волость Муху и волость Луунья.

На осенних выборах в каждом местном самоуправлении будет организован один избирательный округ. Исключения здесь – город Таллинн и волость Пейпсияэре. В Таллинне каждая часть города является отдельным избирательным округом, то есть всего будет сформировано восемь округов. В волости Пейпсияэре будет сформировано четыре избирательных округа.





BNS