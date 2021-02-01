Найти подходящего кандидата в президенты помог бы опрос населения

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Председатель парламентской оппозиционной Социал-демократической партии Индрек Саар считает, что при выборе подходящего кандидата на пост президента Рийгикогу мог бы учесть и мнение народа.

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар. Фото: Ken Mürk / ERR

Об этом он сообщил в своем открытом письме, отправленном лидерам Партии реформ, Центристской партии и Isamaa.

"Выборы президента являются конституционной обязанностью парламента, но ничто не мешает нам обращаться за советом к народу по этому вопросу. У нас есть все возможности провести всенародный опрос с репрезентативной выборкой и тем самым найти потенциальных кандидатов в президенты, которые также имели бы широкую поддержку среди населения Эстонии. Конечно, окончательный выбор - это наша обязанность в Рийгикогу или в коллегии выборщиков, и это не снимает с нас ответственности. Но убежден, что опрос людей поможет нам найти достойных кандидатов для принятия дальнейшего совместного решения", - написал Индрек Саар.

Саар убежден, что если отбросить сугубо политические соображения и партийные интересы, то можно найти кандидата или кандидатов в президенты, один из которых затем получил бы поддержку двух третей членов Рийгикогу.

Лидер соцдемов подчеркнул, что в обсуждении кандидатов в президенты должны участвовать не только сформировавшие коалицию центристы и реформисты.

"Важно, чтобы у участвующих в обсуждении партий было бы суммарно свыше 67 мандатов в Рийгикогу", - отметил Саар.

Поскольку у реформистов, центристов, соцдемов и Isamaa разные предпочтения в отношении потенциальных президентов, то к поиску устраивающего всех кандидата можно было бы подключить народ, заключает Индрек Саар.

Всего в Рийгикогу 5 партий. Одна из них - оппозиционная EKRE - ранее объявила, что попробует выдвинуть кандидатом в президенты бывшего спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса.

Право выдвинуть кандидата на пост президента имеет не менее чем одна пятая состава Рийгикогу, то есть 21 депутат. У EKRE в парламенте 19 мандатов.





ERR