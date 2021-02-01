Кая Каллас: мы не признаем Лукашенко лидером Беларуси, но посол нужен

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В отличие от ряда политиков, в среду выступивших с критикой решения властей Эстонии назначить нового посла в Беларуси, премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заверила, что Эстонии важно иметь свое дипломатическое представительство в Минске.

Кая Каллас. Фото: Stenbocki maja Flickr

Отвечая в четверг на вопрос журналистов, должен ли новый посол будет отправиться в Беларусь и вручить свои верительные грамоты президенту страны, Каллас сказала, что это нелегкий вопрос, над которым ломают голову и в других странах Европы.

"С одной стороны, мы ведь не признаем Лукашенко лидером Беларуси поскольку, по оценке наблюдателей, выборы там не были честными. С другой стороны, нашему государству необходимо дипломатическое представительство", - сказала Каллас.

Что же будет дальше — об этом лучше спросить у Министерства иностранных дел, добавила Каллас.

"Но важно, чтобы у нас было представительство в Беларуси, чтобы мы могли получать информацию оттуда и при необходимости оказывать нашим людям помощь", - сказала премьер-министр.

Решение эстонского государства назначить нового посла в Белоруссии - это по меньшей мере глупый шаг и проявление очень большого благорасположения к античеловечному режиму Лукашенко, считает бывший министр иностранных дел, член оппозиционной партии Isamaa Урмас Рейнсалу.

С осуждением этого решения в среду выступил и евродепутат, также бывший министр иностранных дел, реформист Урмас Паэт.

"С этим назначением следовало бы подождать до вступления в должность легитимного президента Беларуси. Ведь как известно, Европейский союз не признает Лукашенко президентом. Таким образом, новый посол не может вручить ему свои верительные грамоты. Тем более, что Литва сейчас находится под давлением устроенной режимом Лукашенко гибридной атаки, оружием для которой выбраны беженцы", - цитировали Паэта радионовости ERR.

Во вторник президент Керсти Кальюлайд подписала приказ о назначении Яака Ленсмента новым послом Эстонии в Минске. Полномочия нынешнего посла Мерике Кокаев должны закончиться 31 июля.

В начале июня МИД Эстонии заявлял, что еще не решил, следует ли отправлять нового посла в Беларусь. Такое заявление прозвучало на фоне того, что многие демократические страны больше не признают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.

Ранее Яак Ленсмент уже руководил работой дипломатической миссии Эстонии в Минске - в 2010 году именно он стал первым послом нашей страны в Беларуси.

В 1991 году Ленсмент окончил Белорусский государственный университет по специальности "Философия". Помимо родного эстонского Ленсмент говорит на русском, немецком и английском языках. В 90-е годы Яак Ленсмент работал в посольствах Эстонии в Киеве и Москве.





ERR