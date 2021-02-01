Керсти Кальюлайд может посягнуть на целостность России

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Участие Президента Эстонии Керсти Кальюлайд в мероприятии по теме Крыма, которое организует Киев, может стать основанием для обвинений её в посягательстве на территориальную целостность РФ.

Фото: Eesti Kaitsevägi

"Как мы ранее и предполагали, в саммите возьмут участие лидеры стран Балтии (Латвия, Литва, Эстония - ред.) и Польши", — пишет канал со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

Известно, что инициатором "Крымской платформы" выступил президент Украины Владимир Зеленский. Первое заседание проекта должно состояться 23 августа.

Крымская платформа - это дипломатическая инициатива Украины и ее президента Владимира Зеленского. Он призван стать международным координационным механизмом для восстановления отношений между Россией и Украиной.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила приглашение на мероприятие от украинского коллеги еще в конце марта текущего года.

Дякую @KerstiKaljulaid за підтримку європейських і євроатлантичних прагнень 🇺🇦. Чекаємо вас на святкуванні 30-річчя незалежності України й на 1-му саміті Кримської платформи. Бажаю вам та естонському народу якомога швидше подолати #COVID19 pic.twitter.com/Vy1E2uBSMT — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2021

В Москве инициативу украинской власти считают бессмысленной. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, никакие "платформы" для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не смогут убедить жителей Крымского полуострова отказаться от выбора, сделанного на референдуме в 2014 году.

"Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", — предупредила спикер российского внешнеполитического ведомства.

Крым стал частью Российской Федерации после референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В руководстве России на самом высоком уровне неоднократно напоминали, что никаких дискуссий по теме статуса полуострова вести не станут.





lenta.ru