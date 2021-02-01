Татьяна Стольфат: Катри Райк поступила некрасиво

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Председатель Нарвского горсобрания, руководитель округа Центристской партии в Нарве Татьяна Стольфат разочарована решением мэра пограничного города Катри Райк выйти на местные выборы в составе собственного избирательного союза.

Татьяна Стольфат. Фото: Сергей Степанов / ERR

"Я плохо оцениваю это решение. По одной простой причине - на прошлой неделе я, а на этой неделе мои коллеги спрашивали у Катри Райк, будет ли она баллотироваться по списку Центристской партии. И она нам говорила, что да. Планировалось, что она станет кандидатом в мэры Нарвы", - сказала Татьяна Стольфат в интервью rus.err.ee.

"Поэтому сейчас я считаю, что Катри Райк поступила некрасиво. И не только по отношению к нарвским центристам, но и по отношению к руководителям Центристской партии более высокого уровня", - добавила Татьяна Стольфат.

По словам лидера нарвских центристов, если понаблюдать за политической карьерой Катри Райк, то "все достаточно закономерно".

"Это в ее стиле", - отметила Стольфат.

На вопрос, будут ли теперь нарвские центристы требовать отставки Катри Райк с поста мэра Нарвы, Татьяна Стольфат прямого ответа не дала.

"Сейчас я не готова ответить на этот вопрос. Со своей стороны считаю, что если начинается такая достаточно некрасивая и недемократичная игра со стороны Катри Райк, то мы со стороны фракции и правления нарвского округа Центристской партии оставим за собой право принимать решения, которые посчитаем нужными. Думаю, что мы соберемся и примем решение", - сказала Татьяна Стольфат.

Ранее в пятницу состоящая в рядах Социал-демократической партии мэр Нарвы Катри Райк объявила о том, что на местных выборах она будет баллотироваться в Нарвское горсобрание в составе своего избирательного союза.

Рабочее название будущего избирательного союза - список Катри Райк.





ERR