Правительство одобрило ограничения, препятствующие распространению коронавируса

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Дом Стенбока, 23 ноября 2020 – Правительство на электронном заседании одобрило ограничения, препятствующие распространению SARS-Cov-2, договоренность о которых была достигнута в пятницу.

Цель ограничений – защитить жизнь и здоровье людей и избежать перегрузки медицинской системы. Распоряжение вступит в силу с завтрашнего дня. Ограничения, которые касаются публичных собраний, мероприятий и увеселительной деятельности, проходящих в помещениях со стационарными посадочными местами, вступают в силу с 28 ноября. Ограничения будут пересматриваться каждые две недели.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, уровень распространения инфекции в Эстонии остается высоким и коронавирус угрожает нам везде. «Без дополнительных ограничений может случиться перегрузка медицинской системы. В опасности окажется также нормальное функционирование других сфер жизни», - отметил он. «Целью ограничений является сохранить жизнь в Эстонии открытой настолько, насколько это возможно. Как долго нам будет это удаваться, зависит от поведения каждого из нас, от того, насколько тщательно мы соблюдаем ограничения и насколько хорошо осознаем, что они введены для защиты образа жизни, как можно больше похожего на привычный нам». Премьер-министр добавил, что поэтому правительство не вводит ни одного абсолютного запрета и не закрывает полностью ли один вид заведений и организаций.

Новые ограничения были одобрены как Департаментом здоровья, так и консультирующими правительство учеными.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Ношение маски или необходимость закрывать нос и рот в публичных помещениях

Вводится обязанность носить маску или закрывать нос и рот в публичных помещениях, в том числе в общественном транспорте и сфере обслуживания.

Эта обязанность не распространяется на детей моложе 12 лет и случаи, когда ношение маски невозможно по медицинским показаниям, в силу особых потребностей, характера работы или деятельности, а также по другим уважительным причинам.

Публичным помещениям является помещение, предназначенное для общего пользования, куда может войти каждый желающий, где, например, нет обязанности предварительной регистрации. Это место, в котором передвигается большое количество людей, которые не общаются друг с другом ежедневно. Публичным помещением считается также салон общественного транспорта.

Правило 2+2 распространяется на все публичные помещения

Во всех публичных помещениях необходимо соблюдать правило 2+2, то есть вместе можно передвигаться максимум по двое, а с другими людьми нужно придерживаться дистанции не менее двух метров.

Это правило распространяется в том числе на банковские конторы, музеи, выставки, парикмахерские и салоны красоты, водные центры, бассейны и бани. Ограничение не распространяется на передвигающихся вместе членов одной семьи и на ситуации, когда его соблюдение невозможно обеспечить разумными методами, например, в переполненном общественном транспорте. В этом случае необходимо придерживаться максимально возможной дистанции и носить маску.

В заведениях общепита и увеселительных остается в силе правило 10+2.

Это значит, что в одной компании может быть не более 10 человек, которые должны придерживаться с другими посетителями дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его соблюдение невозможно обеспечить разумными методами.

Публичные мероприятия и собрания, сфера культуры и развлечений, церкви

С 28 ноября уменьшится максимально разрешенное количество участников публичных мероприятий. В помещениях со стационарными посадочными местами в публичном мероприятии могут участвовать до 400 человек, в остальных случаях – до 250, вне помещения – до 500 человек. Максимальное количество участников не ограничивается в детских игровых комнатах.

Кроме того, предусматривается, что вне зоны стационарных посадочных мест люди должны передвигаться не группами до 10 человек, а соблюдая правило 2+2. Это означает, что в помещениях общего пользования, например, в гардеробе, фойе и т.п. можно ходить только по двое, придерживаясь с другими расстояния не менее двух метров. Ограничения не распространяются на семьи и случаи, когда их соблюдение нельзя обеспечить разумными методами.

Исходя из введенной общегосударственной обязанности носить маску, в этих публичных помещениях ношение маски также является обязательным с вышеперечисленными исключениями.

Ограничение вводится позже остальных, чтобы театры и другие заведения со стационарными посадочными местами могли подготовиться к выполнению распоряжения.

Общественный транспорт

В нем необходимо носить маску или закрывать нос и рот. По возможности, следует соблюдать дистанцию в два метра.

Спорт в помещениях

Во время спортивных и посвященных здоровому образу жизни мероприятий в публичных помещениях зрители могут находиться и передвигаться вместе по двое, придерживаясь с другими дистанции не менее двух метров, за исключением семей и случаев, когда соблюдение вышеперечисленных условий невозможно обеспечить разумными методами.

Организатор должен обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50% от максимальной, а количество участников мероприятия не должно превышать 250.

Зрители должны носить в помещениях маски. Обязанность носить маску не распространяется на детей моложе 12 лет и случаи, когда это противопоказано по медицинским соображениям, невозможно в силу особых потребностей, характера работы или деятельности.

Эти условия не распространяются на деятельность в рамках учебной программы для начальной, основной и средней школы.

Требование 50-процентной заполняемости и максимально разрешенное количество участников не более 250 человек не действуют в отношении спортивной и полуспортивной деятельности в рамках соревновательной системы спортивных союзов. Помимо взрослого, эти правила не распространяются также и на молодежный спорт, то есть на тех спортсменов и те команды, которые участвуют в титульных эстонских соревнования, организованных спортивными союзами.

Спортивные соревнования

Организатор спортивных соревнований должен обеспечить соблюдение разумной дистанции между людьми и следовать требованию максимально 50-процентной заполняемости помещений. В помещениях количество участников не должно превышать 250, на открытых площадках – 500 человек. В помещениях зрители должны носить маски.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ХАРЬЮМАА И ИДА-ВИРУМАА

Публичные мероприятия и собрания, сфера культуры и развлечений, церкви

С 28 ноября в помещениях со стационарными посадочными местами – театрах, кино, концертных залах, а также во время богослужений, публичных мероприятий и собраний, и развлекательной деятельности будет действовать требование заполнять помещения максимум на 50%.

Во всех вышеперечисленных местах следует, исходя из общегосударственного правила, носить маску или закрывать нос и рот. При этом действуют все перечисленные выше исключения.

Максимально разрешенное число участников: в помещениях со стационарными посадочным местами - 400, в других помещениях – 250, вне помещений – 500. Ограничения не распространяются на детские игровые комнаты.

Предусмотрено, что вне зоны посадочных мест люди могут двигаться, соблюдая правило 2+2, а не группами до 10 человек, как раньше.

В этих помещениях также нужно носить маску, как того требуют общегосударственные правила. В силе все предусмотренные при этом исключения.

Ограничение начнет действовать позже, чем другие вводимые правила, чтобы организаторы мероприятий со стационарными посадочными местами могли подготовиться к введению новых правил.

Деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации в помещениях

Размер группы ограничивается 10 участниками. Организатор должен обеспечить, чтобы разные группы не контактировали между собой.

При организации всех вышеперечисленных видов деятельности нужно считаться также с обязанностью носить маску или закрывать нос и рот, которая не распространяется на детей моложе 12 лет и другие исключения, в том числе на такие виды работы или деятельности, которые не позволяют носить маску.

Предметы общего пользования нужно дезинфицировать после каждого использования. Организатор услуги должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Ни одно из этих ограничений не распространяется на учебные мероприятия по повышению квалификации, которые связаны с военной службой. Это позволит продолжить прежний цикл учебной подготовки Сил обороны, Кайтселийта и находящихся в Эстонии в рамках военного сотрудничества подразделений иностранных армий. Также ограничение не распространяется на сферу внутренней безопасности.

Спорт в помещениях

Групповые тренировки нужно проводить в группах до 10 человек, например, это касается тренировок по аэробике в зале и других подобных видов тренировок. Ограничение не распространяется на профессиональный и полупрофессиональный спорт под эгидой спортивных союзов, в том числе на молодежный спорт и деятельность в рамках учебной программы. Разные группы не должны контактировать друг с другом.

Во время спортивных и посвященных здоровому образу жизни мероприятий в помещениях зрители могут находиться и передвигаться максимум по двое, придерживаясь с другими дистанции максимум в два метра. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда обеспечить соблюдение ограничения разумными методами невозможно.

На основании общегосударственного правила зрители должны носить в помещениях маску или закрывать нос и рот. При этом действуют все сопутствующие исключения.

Условие максимально 50-процентной заполняемости и максимально разрешенного числа участников не более 250 не распространяется на профессиональную и полупрофессиональную деятельность в рамках соревновательной системы спортивных союзов. Также эти ограничения не распространяются на молодежный спорт и тех спортсменов и команды, которые участвуют в эстонских титульных соревнованиях, организованных спортивными союзами.

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Правила организации дистанционного обучения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа разработают Департамент здоровья вместе с Министерством образования и науки.

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За невыполнение ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, можно применять административные санкции. Максимальный размер денежного принуждения составляет 9600 евро, его можно применять многократно. Целью денежного принуждения является обязать к выполнению установленных законом требований, мер и ограничений.

Распоряжение: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_20417k.pdf (PDF) (PDF)

Пояснительная записка: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_vv_20417k.pdf (PDF) (PDF)

Перевод распоряжения на русский язык будет доступен в ближайшее время на странице Riigi Teataja, посвященной законодательным актам, связанным с пандемией коронавируса: https://www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=9

Коммуникационное бюро правительства