ОФИЦИАЛЬНО. Новые и обновленные распоряжения правительства в связи с ситуацией, вызванной пандемией COVID-19

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Новые и обновленные распоряжения правительства в связи с ситуацией, вызванной пандемией COVID-19.

Временное ограничение на пересечение государственной границы для предупреждения новой вспышки коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19





[RT III, 12.06.2020, 2 – в силе с 12.06.2020]

Принято 16.05.2020 № 169

RT III, 17.05.2020, 2

В силе с 18.05.2020



На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о государственной границе: [RT III, 12.06.2020, 2 – в силе с 12.06.2020]

1. В связи с пандемическим распространением мире коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, обнаружением распространения вируса внутри Эстонии, а также для предотвращения нового массового заражения вирусом временно ограничить пересечение внешней границы с целью въезда в Эстонию и пересечение внутренней границы в случае временного восстановления пограничного контроля на ней.

2. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено лицам, имеющим гражданство Эстонии, вид на жительство или право на проживание в Эстонии или лицам, имеющим согласно Регистру народонаселения постоянное место жительства в Эстонии.

3. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и являющимся сотрудниками находящихся в Эстонии иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, или членам их семей, а также иностранцам, прибывающим в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества, или членам иностранных делегаций, прибывающим в Эстонию с рабочим визитом по приглашению государственного учреждения или учреждения органа местного самоуправления. [RT III, 28.08.2020, 1 – в силе с 28.08.2020]

4. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с транспортировкой товаров и сырья, в том числе с погрузкой товаров или сырья.

5. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и оказывающим услуги здравоохранения или иные услуги, необходимые для разрешения чрезвычайной ситуации.

6. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с международными грузовыми и пассажирскими перевозками, в том числе членам экипажа судна или команды, обслуживающих международное транспортное средство, а также лицу,

занимающемуся ремонтными, гарантийными работами или техобслуживанием транспортного средства.

7. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и обслуживающим туристические группы и непосредственно связанным с оказанием услуги пассажирских перевозок.

8. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни, цель прибытия которых в Эстонию связана с обеспечением беспрерывности жизненно важной услуги.

9. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, которые не имеют симптомов болезни и прибытие которых в Эстонию связано с работами по техобслуживанию, ремонту, гарантийному обслуживанию оборудования действующей в Эстонии компании или работами в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, если это необходимо для обеспечения деятельности предприятия.

10. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам для незамедлительного пересечения территории Эстонии и дальнейшего следования в страну своего проживания при условии, что у них отсутствуют симптомы болезни.

10.1. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено не имеющим симптомов болезни гражданам, жителям и лицам, имеющим долговременный вид на жительство Европейского Союза, Европейской экономической зоны, Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии или Княжества Андорра, Княжества Монако, Республики Сан-Марино и государства-города Ватикан (Святого Престола), а также членам их семей, не имеющим симптомов болезни. [RT III, 06.07.2020, 1 – в силе с 06.07.2020]

11. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено лицам, не имеющим симптомов болезни и имеющим гражданство Латвийской Республики или Литовской Республики, вид на жительство или право на проживание в Латвийской Республике или Литовской Республике или лицам, имеющим согласно Регистру народонаселения постоянное место жительства в Латвийской Республике или Литовской Республике.

12. Помимо установленного в пунктах 2–11, пересекать государственную границу с целью въезда из Финляндской Республики в Эстонскую Республику разрешено лицам, имеющим гражданство Финляндской Республики, вид на жительство или право на проживание в Финляндской Республике или лицам, имеющим согласно Регистру народонаселения постоянное место жительства в Финляндской Республике, у которых отсутствуют симптомы болезни, если: 1) целью въезда лица в Эстонию является работа или выполнение прочих договорных обязательств; 2) лицо обучается в зарегистрированном в Эстонии учебном заведении; 3) лицо въезжает в Эстонию по неотложным семейным причинам, прежде всего, это встреча с ближайшими родственниками, похороны, свадьба и случаи болезни.

12.1. Пересекать государственную границу с целью въезда в Эстонскую Республику разрешено лицам, у которых отсутствуют симптомы болезни и которые прибывают в Эстонскую Республику из государства-члена Европейского союза или государств шенгенского соглашения, а также из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. [RT III, 28.05.2020, 1 – в силе с 01.06.2020]

12.2. Пересекать государственную границу с целью въезда в Эстонию разрешено лицам, у которых отсутствуют симптомы болезни и которые прибывают из не указанных в пунктах 101 и 121 государств, данные которых опубликованы на сайте Министерства иностранных дел, если эти лица в соответствии с действующим в данных государствах правом является жителями этих государств. [RT III, 06.07.2020, 1 – в силе с 06.07.2020]

12.3. Пересекать государственную границу с целью въезда в Эстонию разрешено лицам, у которых отсутствуют симптомы болезни и которые прибывают из не указанных в пункте 122 третьих государств с целью работы или учебы в зарегистрированном в Эстонии учебном заведении. [RT III, 06.07.2020, 1 – в силе с 06.07.2020]

12.4. Положение пункта 122 не применяется, если государство, в соответствии с правом которого лицо считается его жителем или находящимся там на законном основании, не допускает взаимного передвижения лиц с Эстонской Республикой. [RT III, 06.07.2020, 1 – в силе с 06.07.2020]

13. В виде исключения Департамент полиции и пограничной охраны может разрешить пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию иностранцам: 1) не имеющим симптомов болезни, если их родственники по нисходящей и восходящей линии или супруг(супруга) являются гражданами Эстонии, имеют вид на жительство или право на проживание в Эстонии; 2) не имеющим симптомов болезни и въезд которым был разрешен на основании обоснованного особого ходатайства. 14. [Недействителен - RT III, 12.06.2020, 2 – в силе с 12.06.2020] 15. [Недействителен - RT III, 12.06.2020, 2 – в силе с 12.06.2020] 151. [Недействителен - RT III, 12.06.2020, 2 – в силе с 12.06.2020] 16. [Недействителен - RT III, 12.06.2020, 2 – в силе с 12.06.2020]

17. [Исключено из настоящего текста]

171. Министерство иностранных дел публикует на своем сайте перечень государств, указанных в пунктах 122 и 123, а также информацию, указанную в пункте 124. [RT III, 06.07.2020, 1 – в силе с 06.07.2020]

18. Распоряжение вступает в силу 18 мая 2020 года.

При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании ч. 2 ст. 2 Закона "О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними" болезнь COVID-19 отвечает признакам нового опасного инфекционного заболевания, поскольку COVID-19 является заболеванием с высокой контагиозностью, быстро распространяется, может протекать в тяжелой форме или иметь летальные последствия. Также отсутствует или недоступно эффективное лечение заболевание и распространение заболевания может превысить мощности больниц.

С целью защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса распоряжением устанавливаются ограничения для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.









Необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий





Принято 19.08.2020 № 282

RT III, 19.08.2020, 1

В силе с 28.08.2020, частично 01.09.2020

Изменено следующими актами

Принято Опубликовано Вступило в силу

28.08.2020 RT III, 28.08.2020, 3 28.08.2020, частично 01.09.2020

На основании ч. 6 ст. 28 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними», а также, учитывая положения п. 3 ч. 5 и ч. 8 той же статьи, ввести следующие ограничения:

1. Лица, пересекшие государственную границу Эстонской Республики с целью въезда в Эстонию обязаны в течение 14 календарных дней после прибытия в Эстонию находиться по месту жительства и месту постоянного пребывания.

2. Приведенное в пункте 1 ограничение в 14 календарных дней не распространяется на лиц, которые:

1) по прибытии в Эстонию незамедлительно сделали первый тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и результат этого теста был отрицательным, и;

2) сделали второй тест не ранее, чем на седьмой день после того, как были известны результаты первого теста, и результат этого теста также был отрицательным, или если лица были признаны врачом как не распространяющие инфекцию.

[RT III, 19.08.2020, 1 – в силе с 01.09.2020]

3. Лица, указанные в пункте 1 и подпункте 1 пункта 2 имеют право покидать место жительства или пребывания, если они соблюдают меры, введенные Правительством Республики или Департаментом здоровья для пресечения распространения инфекционного заболевания, и применяют все возможные меры для пресечения распространения инфекционного заболевания, а также если имеются следующие обстоятельства:

1) если они получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания;

2) если они покидают место жительства или место постоянного пребывания при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц;

3) если они по решению работодателя выполняют неизбежные необходимые рабочие обязанности, и если они после прибытия в страну сделали не менее одного теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, результат которой оказался отрицательным;

4) если они получают вблизи от места жительства или места пребывания все необходимое для повседневной жизни по причине того, что иным образом это невозможно;

5) если во время пребывания на улице они избегают какого-либо контакта с другими лицами;

6) если они подписали подтверждение соблюдения инструкций и действующих требований Департамента здоровья, которым подтверждают обязанность выполнения вышеуказанных требований.

4. Положения пунктов 1 и 2 не распространяются на лиц без признаков заболевания в следующих случаях, указанных в распоряжении Правительства Республики № 169 от 16 мая 2020 г. «Временное ограничение пересечения границы для предотвращения новой вспышки коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19»:

1) лица, указанные в пунктах 2–8 и 10–12, которые находились в иностранном государстве и прибыли в Эстонию с целью, указанной в пунктах 3–8 и 10, включая сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений Эстонии или членов их семей, либо владельцев эстонских дипломатических паспортов либо лиц, прибывающих в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества, либо членов иностранных делегаций, прибывающих в Эстонию с рабочим визитом по приглашению государственного учреждения или учреждения органа местного самоуправления, а также лиц, указанных в подпункте 2 пункта 13; [RT III, 28.08.2020, 3 – в силе с 28.08.2020]

2) лица, указанные в пунктах 11 и 12;

3) лица, указанные в пункте 2, которые прибыли непосредственно из Латвийской Республики или Литовской Республики;

4) указанные в пункте 2 лица, которые прибыли непосредственно из Финляндской Республики и целью их пребывания в Финляндии были работа или исполнение прочих договорных обязательств, обучение в зарегистрированном в Финляндии учебном заведении или неотложная семейная причина, прежде всего, это встреча с ближайшими родственниками, похороны, свадьба и случаи болезни;

5) лица, указанные в пункте 2, которые прибыли непосредственно из Финляндской Республики и которые непосредственно перед прибытием в Эстонскую Республику находились на территории Финляндской Республики не менее 14 дней подряд;

6) лица, указанные в пунктах 2 и 121, которые в течение последних 14 дней находились в государствах-членах Европейского союза или государствах шенгенского соглашения, а также в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии или Княжестве Андорра, Княжестве Монако, Республике Сан-Марино и государстве-городе Ватикан (Святой Престол), если за последние 14 дней в указанной стране совокупное количество положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, составило 16 или меньше на 100 000 человек.. Министерство иностранных дел публикует на своем сайте список стран, указанных в настоящем подпункте, а также список тех стран, в которых совокупное количество положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, за последние 14 дней превышает 16 на 100 000 человек. На указанных в настоящем пункте лиц не распространяются ограничения, введенные пунктами 1 и 2 постановления Правительства Республики № 282 от 19 августа 2020 года «Необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий» также в случае, если совокупное количество положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, за последние 14 дней составляет от 16 до 17,6 на 100 000 человек, и если этот показатель в течение последнего 7-дневного периода не увеличивался. При публикации списков вышеуказанных стран Министерство иностранных дел исходит из приведенного в настоящем пункте;

7) лица, указанные в пункте 122 , кроме случаев, когда за последние 14 дней в государстве, откуда они прибыли, совокупное количество положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, составило более 16 на 100 000 человек;

8) лица, указанные в пункте 2, которые прибыли из государства, указанного в пункте 122, кроме случаев, когда за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, в этом государстве составило более 16 на 100 000 человек;

9) лица, указанные в пункте 123 , кроме случаев, когда в государствах, из которых лица прибывают и в соответствии с правом которых лица считаются их жителями или находящимися там на законных основаниях, за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, составило более 16 на 100 000 человек, или если в отношении этих государств отсутствуют вышеуказанные данные, и в этих государствах существует высокий риск распространения вируса. Если в государстве, откуда прибывает лицо, за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, составило более 16 на 100 000 человек, или если отсутствуют вышеуказанные данные в отношении этих государств, и в этих государствах существует высокий риск распространения вируса, то лицо, приглашающее лицо, указанное в настоящем пункте, обязано совместно с прибывающим лицом обеспечить последнему возможность нахождения по своему месту жительства или месту постоянного пребывания в течение 14 дней после прибытия в Эстонию и прохождения тестирования на COVID-19 сразу по прибытии в Эстонию, а также повторного тестирования не ранее 14-го дня пребывания в Эстонии.

5. До 31 августа 2020 года положения пунктов 1 и 2 не применяются к не имеющим симптомов заболевания спортсменам, представляющим Эстонию или тренирующимся в Эстонии, или к членам команд спортсменов согласно списку Олимпийского комитета Эстонии, а также к лицам, участвующим в спортивном соревновании или мероприятии в качестве спортсменов, членов команд спортсменов или напрямую связанным с организацией спортивного соревнования или мероприятия согласно списку федерации. Департамент здоровья устанавливает необходимые ограничения на свободное передвижение таких лиц.

6. Положения пунктов 1 и 2 не применяются к не имеющим симптомов болезни лицам, участвующим в указанном в пункте 7 публичном мероприятии в качестве выступающих, или напрямую связанным с проведением мероприятия, либо которые участвуют в спортивном соревновании или мероприятии в качестве спортсменов, членов команд спортсменов или напрямую связанным с проведением спортивного соревнования или мероприятия.

7. Публичные мероприятия, спортивные соревнования и спортивные мероприятия, условия для участников которых отличаются от указанного в пункте 15 и 19, разрешены на следующих условиях:

1) к мероприятию проявляется значительный общественный или государственный интерес;

2) орган местного самоуправления по месту проведения мероприятия предоставил позицию относительно проведения мероприятия;

3) Департамент здоровья вынес заключение о пригодности плана снижения рисков, составленного организатором мероприятия, для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

8. Департамент здоровья устанавливает необходимые ограничения на свободное передвижение лиц, указанных в пункте 6.

9. В торговом зале, в том числе в клиентском зале поставщика услуг или предприятия общественного питания (далее вместе торговый зал), а также в местах общего пользования торговых центров можно передвигаться, если выполнены следующие условия:

1) обеспечена возможность соблюдения дистанции между людьми, и владелец проверяет выполнение данного требования;

2) владелец обеспечил наличие в торговом зале дезинфицирующих средств для сотрудников и клиентов как минимум на входе и выходе;

3) обеспечено выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

10. Клиенты имеют право находиться в месте оказания развлекательных услуг, если выполнены следующие условия: 1) поставщик услуг обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места оказания услуги;

3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Указанные требования действуют также во время оказания развлекательных услуг.

11. Во внутренних помещениях требование не более чем 50-процентной заполняемости не распространяется на публичные собрания, публичные мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и кинопоказы, при условии, что

людям предоставлены фиксированные места для сидения в предусмотренной для этого зоне.

12. Действует полное ограничение на свободное передвижение пассажиров при посадке на судно Таллинн–Стокгольм–Таллинн с целью совершения увеселительной поездки.

13. Публичные собрания разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) организатор собрания обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) организатор собрания обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-процентную заполняемость, и количество участников не более 1500 человек;

3) организатор собрания обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 2000 человек;

4) организатор собрания обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

5) организатор собрания обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

14. Предназначенными для общественного пользования банями, спа, бассейнами, водными центрами и купальнями, можно пользоваться, если выполнены следующие условия:

1) поставщик услуг обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) поставщик услуг обеспечивает 50-процентную заполняемость места оказания услуги;

3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

На занятия спортом или тренировки в указанных местах распространяются требования, установленные в пунктах 17 и 18.

15. Публичные мероприятия разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) организатор мероприятия обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-процентную заполняемость, и количество участников не более 1500 человек;

3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 2000 человек;

4) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

5) организатор мероприятия обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

16. Проведение открытых богослужений и других открытых религиозных обрядов разрешено, если соблюдается требование обеспечения возможности соблюдения дистанции между людьми, обеспечено наличие дезинфицирующих средств и выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

17. На открытом воздухе разрешено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, только если обеспечена возможность соблюдения дистанции между людьми, организатор обеспечил наличие дезинфицирующих средств, и выполнение требований по дезинфицированию соответствует инструкциям Департамента здоровья. Ограничение не распространяется на спортивные команды в любых видах спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии и лиги чемпионов.

18. Во внутренних помещениях разрешено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, только если выполнены следующие условия:

1) организатор обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) организатор обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость за исключением спортивных команд в любых видах спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии и лиги чемпионов;

3) организатор обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) организатор обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

19. Спортивные мероприятия разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) организатор мероприятия обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-процентную заполняемость, и количество участников не более 1500 человек;

3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 2000 человек;

4) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

5) организатор мероприятия обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

20. Посещение музеев и выставочных учреждений разрешено, если выполнены следующие условия:

1) поставщик услуг обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

3) поставщик услуг обеспечивает в открытых для посетителей помещениях влажную чистку часто касаемых поверхностей каждые 2−4 часа;

4) интерактивные экспонаты закрыты, или поставщик услуг обеспечивает их влажную чистку после каждого использования, или поставщик услуг сделал доступными для посетителей одноразовые перчатки и обеспечил безопасное обращение с ними после использования;

5) организатор при возможности заменяет бесплатные информационные материалы на физических носителях на информационные материалы на цифровых носителях;

6) не организуются творческая работа и мастер-классы, на которых используются общие средства труда, или обеспечивается их дезинфекция после каждого пользователя.

21. В соответствии с частью 1 статьи 44 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» надзор за выполнением установленных в распоряжении требований осуществляет Департамент здоровья. Департамент здоровья имеет право привлечь к надзору Департамент полиции и пограничной охраны, соблюдая при этом требования и порядок оказания помощи, установленного в Законе "Об административном сотрудничестве".

22. Ограничения и меры, установленные распоряжением, остаются в силе до указанного в распоряжении срока, до изменения распоряжения или признания его недействительным, а их необходимость оценивается не реже, чем каждые две недели.

23. Распоряжение вступает в силу 19 августа 2020 года. Пункт 2 и подпункт 3 пункта 3 вступает в силу 1 сентября 2020 года.

24. Признать недействительным распоряжение Правительства Республики № 172 от 16 мая 2020 года «Необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий».

25. Распоряжение опубликовать на сайте Правительства Республики и в государственном вестнике Riigi Teataja.

При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании ч. 2 ст. 2 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» заболевание COVID-19 отвечает признакам нового опасного инфекционного заболевания, поскольку отсутствует эффективное лечение вызванного вирусом заболевания, и распространение заболевания может превысить мощности больниц, а также поскольку требования, меры и ограничения, вводимые распоряжением, повлекут за собой существенное общественное и экономическое влияние. В настоящее время риск распространения вируса очень высок, поэтому для его снижения является соразмерным ограничение на свободное передвижение лиц в указанных местах для защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса с целью предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

Распоряжением вводятся неизбежно необходимые требования, меры и ограничения по предотвращению распространения вируса для защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса, в том числе для обеспечения непрерывности деятельности государства. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. Максимальный размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас

Премьер-министр

Таймар Петеркоп

Государственный секретарь