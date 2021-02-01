Средняя зарплата в Эстонии выросла до 1538 евро

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По данным Департамента статистики, во втором квартале средняя месячная брутто-зарплата составила 1538 евро, что на 7,3% выше, чем в этот же период прошлого года.

Деньги. Иллюстративное фото: Lena Balk / Unsplash

Самые высокие зарплаты были в Харьюском и Тартуском уездах, а по видам деятельности - в сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности и в энергетике.

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, в предыдущий раз средняя месячная брутто-зарплата увеличивалась в столь большом объеме в третьем квартале 2019 года.

"Во втором квартале этого года самая высокая брутто-зарплата по-прежнему оставалась в Харьюском и Тартуском уездах, а самой низкой - в Хийуском и Валгаском уездах, где она была более чем на 350 евро меньше средней по Эстонии", - отметил Таркиайнен.

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата вновь была в сфере информации и связи (2761 евро), финансовой и страховой деятельности (2545 евро) и в энергетике (2124 евро).

Самую низкую зарплату получают работники таких сфер как услуги по проживанию и питанию (884 евро), операции с недвижимостью (1124 евро), искусство, развлечения и отдых (1208 евро).





ERR