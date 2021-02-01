Осенью подорожает газ. Для кого повышение цен будет наиболее ощутимо?

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Компания Eesti Gaas поставила своих клиентов перед фактом — с осени цены на газ поднимутся в среднем на 51 процент. Причиной стало значительное повышение закупочных цен на мировом рынке — почти на 60 процентов за полгода. Рост стоимости скажется на всех клиентах, но прежде всего на тех, кто потребляет больше газа, пишет "МК-Эстония".

Иллюстративное фото: ANNI ÕNNELEID

О возможном повышение стоимости газа компания Eesti Gaas сообщила в начале июня. Но тогда еще не было ясно, насколько цена может вырасти. К тому времени уже повысилась стоимость газа в соседней Латвии, на 25–43% в зависимости от объема потребления. Представители же Eesti Gaas предполагали, что в Эстонии повышение если и будет, то не такое основательное. Но теперь выходит, что рост оказался даже большим, чем у соседей.

”Мы надеялись на стабилизацию роста, но прогнозы этого пока не предвещают. Дальше нет возможности держать цены ниже закупочных. Надеемся, что мировые цены в какой-то момент все же начнут снижаться, тогда и мы сможем скорректировать наши ценники в обратную сторону”, — говорит Керсти Тумм, руководитель по коммуникациям и маркетингу Eesti Gaas.

Заметят все

Повышение цен на газ заметят как крупные потребители, так и частные клиенты. В среднем оно составит 50%, а для некоторых потребителей даже 60%. В денежных единицах цифры будут не такими страшными для тех домашних потребителей, кто использует газ в небольшом объеме.

Большинство домашних клиентов Eesti Gaas потребляют газ в маленьких количествах, например, готовя еду на газовой плите. Для них увеличение счета может быть в пределах 1–2 евро. У использующих газовый бойлер вместе с газовой плитой счета могут вырасти на 5 евро в месяц. Для тех же, кто отапливает газом жилье, увеличение будет еще больше, в среднем на 10–20 евро в месяц. Все зависит от объема потребления газа конкретным клиентом.

Таким образом, в домах, где газ используется для газовой плиты и для нагрева воды, а потребление составляет около 30 кубометров, стоимость составит 15–16 евро в месяц вместо нынешних 10 евро.

Сложнее предположить, какую сумму будут выкладывать за газ крупные потребители, использующие газ как источник тепла. Поскольку в этом случае объемы потребления зависят от температуры воздуха зимой, площади жилья и его теплостойкости. Вполне возможно, что квартирное товарищество, которое год назад платило 300 евро по сентябрьскому счету, в этом году уже получит счет на 450 евро. К этому еще добавляются сетевые сборы за транспортировку газа.

Менее же всего беспокоиться приходится тем, кто сейчас платит в среднем по 3 евро в месяц. Такие счета вырастут до 5–7 евро.

”Поскольку потребление газа у разных клиентов сильно отличается, рекомендуем обратиться с конкретным запросом в нашу поддержку. Так мы сможем точнее разъяснить изменения и всячески помочь клиенту. Мы также разослали нашим клиентам персональные оповещения о новой стоимости газа для них. Так что каждый сможет просчитать, какими станут его затраты”, — говорит Керсти Тумм, руководитель по коммуникациям и маркетингу Eesti Gaas.

Она добавляет, что поднятие цен не коснется клиентов, получающих газ по фиксированной или по биржевой цене на основе договора.

”Цена изменится только для тех, кто использует традиционный гибкий пакет, по которому продавец может менять цену, уведомляя за 30 дней, — уточняет Керсти Тумм. — Мы тянули с поднятием цен до последнего. Но больше не можем продавать газ по цене ниже закупочной. Рыночная цена на газ продолжает подниматься, в июле она достигла рекордной величины”, — констатируем Тумм.

Надо отметить, что фирма, как и прежде, следует принципу — чем больше потребление газа, тем более выгодная цена предлагается потребителю.

Народ не рад

”Мой счет за газ составляет примерно 1–2 евро каждый месяц, включая сетевую плату. Пользуемся только газовой плитой. Если придется платить по 2–4 евро, то это, возможно, и будет заметно, но куда менее затратно, чем счет за электричество, к примеру. Мы получаем газ напрямую от поставщика, а не через квартирное товарищество. Действующая цена — 0,398 евро за куб. С сентября будет 0,667 евро. И в доме больше ничего от газа не зависит. Но, думаю, не всем так легко придется”, — говорит жительница панельного дома Светлана.

Председатель одного квартирного товарищества в Таллинне Эвелина Шамрай отмечает, что в их доме около 85% квартир использует газовые плиты. Хотя других, потребляющих газ, установок в доме нет, правление все же будет искать более выгодные варианты для получения газа. Товарищество уже получило уведомление от фирмы о повышение стоимостигаза на 50%.

”Eesti Gaas более-менее монополисты. И неудивительно, что поднимают цены. Как и везде, стоимость повышается. Единственное, что мы сможем — искать цены ниже или пытаться тут договориться. Вариантов не очень много”, — говорит председатель.

По ее мнению, даже повышение месячной платы на 2–3 евро будет ощутимо для жильцов, особенно для пенсионеров.

Сейчас товарищество платит 0,1317 евро за кубометр. Повышение на 50% повысит стоимость до 0,19755 евро. В доме часть жильцов имеют отдельные датчики потребления, остальные платят по количеству жильцов в квартире. К примеру, жительница данного дома Людмила за июнь заплатила по 0,550 евро на двух человек, т. е. в сумме 1,10 евро. За май счет составлял 0,650 евро, за апрель 0,750.

Андрей проживет в рядном доме в Таллинне. Площадь жилья — 125 кв.м. Оно полностью отапливается газом, им же нагревается вода. Ежемесячное потребление газа составляет от 20 до 330 кубов, что по деньгам выходит от 5 до 90 евро. И к этому еще добавляется сетевая плата, которая тоже варьируется от 2 до 40 евро.

”Мы, конечно, тепло очень любим, чтобы минимум 23–24 градуса в квартире. Сами регулируем”, — уточняет Андрей.

Если на данный момент он платит по тарифу 0,31560 евро за кубометр, то в уведомление об изменениях указана новая цена — 0,499 евро.

”Если коротко, то они обнаглели. Слишком резкое повышение, — негодует мужчина. — Я собираюсь посмотреть альтернативные предложения от конкурентов. В том числе и на электричество. Потому что оно у меня сейчас тоже от Eesti Gaas”.

Пока самый дешевый

Eesti Gaas принадлежит 75% газового рынка в Эстонии. Это самый крупный продавец. Всего на сегодняшний день 5 продавцов предлагают свои услуги по Эстоний. Предлагаемые пакеты услуг делятся на фиксированные, гибкие и биржевые. Сравнить их можно на сайте www.gaasihind.ee.

Среди гибких пакетов разница между самым дешевым и самым дорогим в августе составляет 2 евро в год, среди фиксированных — 29 евро (11%). На примере среднего потребления по стране, наиболее дешевый гибкий пакет в августе предлагает Energate — за 302 евро в год. Самые дорогие у Eesti Gaas и Eesti Energia — по 304 евро в год. Пакет с фиксированной ценой наиболее дешевый у 220Energia — 275 евро. Наиболее дорогой у Alexela — 304 евро в год.

Отметим, что другие продавцы газа, в отличие от Eesti Gaas, пока не сообщали о повышение своих тарифов в сентябре. Но не исключено, что и у них цены будут расти.

”Мы не планируем менять стоимость фиксированного пакета. Какой она будет в новом году, пока рано говорить. Рыночная цена действительно в разы выросла. Eesti Energia может фиксировать свою стоимость газа на один год, т. е. с начала каждого календарного года для клиента действует новая цена”, — объясняет Прийт Лутс, пресс-представитель Eesti Energia AS.

На данный момент фиксированная цена газа в Eesti Energia AS составляет 0,455 евро за кубометр. Цена гибкого пакета на сентябрь составляет 0,499 евро.

Цены на газ в Европе слетели с тормозов. Летом, как правило, должно быть сезонное снижение стоимости. Но не в этом году. В середине лета газ начал еще более стремительно дорожать вплоть до 500 долларов за тысячу кубов.

”Мировая цена начала подниматься еще в 2020 году. Причины повышения цен — общее повышение уверенности и восстановление экономики в связи с пиком пандемии, а также связанный с этим рост спроса и рост цен на сырье”, — объясняет Керсти Тумм.

”Прошлый год пандемии принес рекордно низкие цены на газ, благодаря чему и наши клиенты могли оплачивать газ по низкой ставке. В сравнении с прошлым годом кажется, что цены невероятно сильно поднимаются, но в долговременном сравнении рост не такой значительный. Вероятно, что в первом квартале следующего года мы увидим спад цен”, — говорит Марит Лийк, руководитель по коммуникациям Alexela Group OÜ.

Если разобравшись с ценами, вы решили сменить продавца газа, то сделать это можно через интернет за считанные минуты.

”Процесс для клиента бесплатный. При этом не возникает перебоев в получение газа, а новый продавец сам закрывает договор клиента с прежним продавцом. Смена обычно происходит с начала месяца, но не позднее, чем через месяц. Тут имеет значение и тип договора — срочный или бессрочный. Поставщик газа при смене пакета не меняется”, — объясняет Керт Валбет, представитель портала gaasihind.ee предоставляющего сравнение текущих цен на газ у разных продавцов.





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