Kredex ужесточает условия выдачи жилищных кредитов молодым семьям

Дата публикации: Вчера, 14:00 Просмотрено: 85

Государственный фонд Kredex планирует изменить условия поручительства, предоставляемого для жилищного кредита молодым семьям.

Общий объем поручительств, предоставляемых для жилищных кредитов Kredex, не уменьшится. Фото: Siim Lõvi / ERR

С одной стороны, будут внесены уточнения в понятие молодой семьи, с другой - введено положение о том, что поддержкой по выдаче жилищного кредита можно будет воспользоваться для приобретения только одного объекта жилой недвижимости, сообщает "Актуальная камера" на ETV.

Фонд Kredex обратился к правительству с предложением ужесточить условия получения поручительства, выдаваемого для жилищного кредита.

"Прежде всего, мы ходим ограничить возраст заемщиков. Кроме того, учитывая климатические цели Эстонии, мы повышаем требование к энергоэффективности приобретаемой недвижимости: в новых жилых зданиях ее класс должен быть по меньшей мере "В", а в ремонтируемых - не ниже класса "C". Мы начнем также следить за тем, чтобы заемщик покупал только один объект жилой недвижимости, во избежание использования нашей поддержки в целях инвестиций в недвижимость," - сказал Иво Кулдмяэ, председатель правления Kredex.

Кулдмяэ заверяет, что общий объем поручительств, предоставляемых для жилищных кредитов Kredex, не уменьшится, скорее, наоборот, вырастет, поскольку спрос велик.

"Перемены обусловлены больше озвученной Банком Эстонии в весенне-летний период проблемой: существует опасность перегрева рынка недвижимости, и мы сами наблюдали, что условия по жилищным кредитам слишком неопределенные. Сбережение средств и более точная постановка целей и есть причины пересмотра условий", - добавил Кулдмяэ.

По словам руководителя отдела выдачи жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, изменение фондом Kredex условий поручительства, очевидно, каким-то образом повлияет на кредитный рынок, но не очень сильно. При поддержке Kredex приобретают около одной пятой всех жилищных кредитов.

"На основании нашей статистики эти цифры составляют примерно 17-18%. Во втором полугодии прошлого года - 19-21%, а в 2019 году - около 16%" - привела пример Пяргма.

Она отметила, что если в дальнейшем в случае покупки второй или третьей жилой недвижимости поручительством Kredex нельзя будет воспользоваться, то уже приобретенное с помощью фонда жилье можно будет использовать в качестве залога при покупке нового объекта жилой недвижимости.





ERR