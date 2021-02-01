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В 2021 и 2022 годах торговая сеть Prisma откроет в Эстонии еще шесть супермаркетов.

Фото: pitbus.ru

Финская компания S-Group объявила, что в ближайшие недели новые магазины Prisma откроют свои двери в восточной части Таллинна и микрорайоне Тискре.

В следующем году супермаркеты откроются в Рапла, Сауэ, Харку и Маарду.

Цель S-Grup – удвоить рыночную долю на эстонском рынке, а также расширить сеть Prisma по всей стране, пишет Helsingin Sanomat.

В настоящее время торговая сеть Prisma имеет в Таллинне, Тарту и Нарве девять магазинов, в которых работает почти 900 человек.

Prisma Peremarket принадлежит торговой группе S-Grupp, которая действует на рынках Финляндии, Эстонии и России.





ERR