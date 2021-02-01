Circle K: падения цен не будет, ожидать можно подорожания топлива

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В начале текущей недели цены на нефтепродукты на мировом рынке резко упали. К сегодняшнему дню они вернулись на прежний уровень, поэтому в данный момент ожидать, что моторное топливо на заправках подешевеет, не стоит.

Иллюстративное фото: ANNI ÕNNELEID

"Во вторник, 10 августа, были обнародованы данные, что запаы сырой нефти в США сократились на 800 000 баррелей, запасы дизельного топлива выросли на 700 000 баррелей и запасы бензина уменьшились на 1 100 000 баррелей. Поскольку потребность в нефтепродуктах осталась той же, то прогнозируется, что цена сырой нефти удержится на уровне 70 долларов за баррель, а стоимость бензина продолжит расти", - пояснил коммерческий директор Circle K Раймо Вахтрик.

Дополнительно на рост цен оказала влияние июльская инфляция в США, которая составила 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По сравнению с другими странами Балтии в Эстонии розничные цены на бензин в данный момент самые высокие, а на дизельное топливо - самые низкие.

"Розничная цена на моторное топливо в Эстонии зависит от закупочной цены, государственных налогов и местной конкуренции. Так как акциз на бензин в Эстонии самый высокий среди стран Балтии, то и бензин самый дорогой", - пояснил Вахтрик.

Что касается стоимости дизельного топлива, то здесь свое влияние оказывает снижение в 2020 году акциза на этот вид топлива.





DELFI