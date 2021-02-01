Сбой в программном обеспечении нарушил работу 170 магазинов Эстонии

Дата публикации: Вчера, 14:53 Просмотрено: 110

Программное обеспечение компании ERPLY сегодня дало сбой, из-за чего десятки магазинов по всей Эстонии не могли обслуживать клиентов.

Иллюстративное фото: SVEN ARBET

Как сообщили изданию Ärileht одна из основных бизнес-программ, используемых в Эстонии — ERPLY, — дала сбой, специалисты сейчас занимаются в сотрудничестве с Amazon над скорейшим устранением проблемы.

Про словам представителя ERPLY, неполадка возникла ночью. Всем клиентам приносятся извинения, нормальная работа должна возобновиться в самое ближайшее время.

ERPLY — созданная в 2009 году эстонская фирма, которая разрабатывает кассовое и складское программное обеспечение.





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