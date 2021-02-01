Исследование: какие бонусы на самом деле мотивируют работников в Эстонии?

Дата публикации: Вчера, 17:40 Просмотрено: 82

Свежее исследование Seesam показало, что прошли те времена, когда привлечь таланты можно было бесплатным кофе, классными командными мероприятиями и бутербродами. По словам самих работников, они были бы более мотивированны, если бы работодатель обеспечил им возможность дополнительного отпуска, пособия для заботы о здоровье или большую гибкость в планировании рабочего времени.

Иллюстративное фото: MANA KAASIK

Сейчас на рынке труда правит работник, и работодатель, желающий успешно конкурировать при поиске талантливых сотрудников, должен знать, что интересует его работников. По словам Марит Рааг, директора по продукту страхования здоровья Seesam, результаты исследования явно свидетельствуют, что сегодня при формировании мотивационных пакетов предприятия часто делают акцент не на том.

”Почти половина опрошенных сообщили, что как работники они были бы более мотивированны, если бы работодатель предоставил им большую свободу в организации рабочего времени, например возможность получения сокращенного рабочего дня или гибкой организации времени работы. Почти в той же степени желанным является предоставление работодателем дополнительного отпуска, а также важное место занимают пособие на спорт и страхование здоровья”, — отметила Рааг.

Совместные мероприятия мотивируют лишь пятую часть работников

Общепризнанные фавориты во многих объявлениях о работе — совместные мероприятия, бесплатные закуски и современный офис — лучше мотивируют к работе немногих. Интерес к совместным мероприятиям проявили 21 % опрошенных. Более современные рабочая среда и инструменты, а также бесплатные закуски и напитки могли бы мотивировать 15 % принявших участие в опросе.

Удивительно, но эти блага все-таки важны для людей, работающих на руководящих постах: 36 % руководящих сотрудников отметили, что были бы более мотивированны, если бы в коллективе проводилось больше совместных мероприятий. Таким образом, это второй по значимости мотивирующий фактор вслед за дополнительным отпуском. ”На посту руководителя можно быть очень одиноким, особенно на предприятиях со строгой иерархией, где имеется определенный барьер между руководителем и другими членами организации”, — высказывает предположение специалист по страхованию здоровья Seesam Марит Рааг.

Как сформировать достойный мотивационный пакет?

По словам специалиста по страхованию, результаты опроса довольно четко показывают, чего на самом деле ожидают жители Эстонии от работодателей. ”Хотя эстонцев можно назвать рабочими лошадками, все же возможность дополнительного отпуска и гибкость важны почти для каждого второго жителя Эстонии. Возможность самостоятельно планировать свое время особенно привлекает женщин: среди них это отметили на 10 % больше опрошенных, чем среди мужчин”, — сообщила представительница страховой компании.

По словам Рааг, исследование подчеркивает, что работники все больше ценят долговременные и регулярные виды поддержки, а не разовые бонусы. Так, опрошенные отметили, что были бы значительно более мотивированны, если бы работодатель в дополнение к отпуску и гибким условиям труда помогал им заботиться о здоровье — в форме пособия на занятия спортом или оплаченного работодателем страхования здоровья, которое позволяло бы быстро обращаться к врачу-специалисту при наличии жалоб. ”При регулярных бонусах работники чувствуют, что об их жизни и благополучии заботятся искренне и по-настоящему”, — рассказала Марит Рааг.

”Все-таки важнее всего прямо говорить со своими работниками и спрашивать, что мотивирует их лучше всего. Если предлагаемые организацией преимущества не соответствуют ожиданиям работников, то это пустая трата ресурсов”, — считает она.





DELFI