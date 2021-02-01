Таллинн подал в суд на торговую сеть Lidl

Дата публикации: Вчера, 15:40 Просмотрено: 186

По оценке столичной горуправы, немецкая сеть бюджетных супермаркетов Lidl, которая готовится открыть в Эстонии несколько магазинов, не выполнила полностью условия договора на строительство дорог у одного из своих объектов, в связи с чем Таллинн потребовал от Lidl уплатить неустойку, передает rus.err.

Фото: ZUMAPRESS.COM

Lidl заключил с Таллинном в 2018 году договор, связанный с участками недвижимости на улице Раадику, 11 и 11а в Ласнамяэ. По этому договору компания обязалась построить дороги общего пользования, озеленение, уличное освещение и ливневую канализацию.

По оценке Таллинна, эти работы надлежало завершить не позднее момента, когда Lidl подаст заявку на выдачу разрешения на эксплуатацию магазина (подана 5 марта).

Сеть супермаркетов считает, что по положению на конец апреля все обязательные работы были завершены согласно требованиям и в полном объеме, поэтому в Lidl не видят оснований для уплаты неустойки. В предприятии добавили, что в договоре ходатайство о разрешении на эксплуатацию рассматривается как длящийся процесс, и срок завершения строительства сооружений не привязан к дате подачи ходатайства.

Однако горуправа от своего требования не отказалась и обратилась в административный суд для взыскания неустойки.





DELFI