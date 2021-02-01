В Эстонии начал сокращаться бюджетный дефицит

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За первые пять месяцев текущего года дефицит государственного бюджета Эстонии составил 476 млн евро или 1,6% ВВП, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 325 млн евро.

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Об этом сообщило в среду Министерство финансов, которое объяснило сокращение дефицита ростом налоговых поступлений, уменьшением дополнительных расходов по сравнению с 2020 годом, приостановкой государственных выплат во вторую пенсионную ступень и ростом оборота в торговле товарами и услугами.

При этом рост государственных расходов, влияющих на бюджетную позицию, составил к концу апреля 6% или 190 млн евро.

Дефицит бюджета Кассы по безработице к концу мая составил 14,4 млн евро, сократившись более чем на 100 млн евро в годовом сравнении.

Бюджет Больничной кассы остался в профиците в размере 21,8 млн евро благодаря дополнительным денежным вливаниям из госбюджета для компенсации снизившихся доходов учреждения из-за уменьшенного поступления соцналога.

Профицит бюджета местных самоуправлений в мае уменьшился на 11,2 млн евро и составил 95,7 млн евро, т.е. на 75,9 млн евро меньше, чем в прошлом году. Это объясняется тем, что большая часть антикризисных средств, выделенных самоуправлениям в 2020 году из дополнительного бюджета, была потрачена не в первом, а во втором полугодии.

В министерстве финансов отметили, что совокупные расходы госбюджета в текущем году в основном сократились за счет уменьшения выплаты различных антикризисных пособий.





ERR