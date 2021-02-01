Долг это не погашает, но исполнительное производство прекратится

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Недавно Рийгикогу принял закон, значительно упростивший процедуру исполнительного производства по применению истечения сроков давности исполнения гражданских исков. Об изменениях означенного порядка рассказывает советник отдела политики отправления правосудия Министерства юстиции Александр Логусов.

Александр Логусов: должнику не нужно намеренно обращаться с иском в суд.

10 марта 2021 года Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Кодекс об исполнительном производстве (и, в связи с этим, в другие законы), который упростил прекращение исполнительного производства по гражданским искам в связи с истечением срока давности его исполнения. Закон вступил в силу 1 апреля 2021 года.

Главным нововведением, по словам советника, стало то, что в отличие от предыдущего порядка должнику не нужно непременно обращаться с иском в суд. Если прошлый порядок не отличался гибкостью, и должник, если он хотел сослаться на срок давности, должен был подавать иск в суд и заплатить госпошлину в размере 300 евро, то начиная с 1 апреля текущего года такое заявление можно подать напрямую судебному исполнителю. Последний вправе прекратить судебное производство при наличии на это согласия взыскателя. Можно также обратиться в суд, где рассмотрение будет проходить в упрощенном порядке в рамках неискового дела.

Новый порядок делает намного проще и дешевле для всех сторон рассмотрение вопроса, а также благотворно влияет на снижение нагрузки на суды.



Новый порядок, по мнению Логусова, делает намного проще и дешевле для всех сторон рассмотрение вопроса, а также благотворно влияет на снижение нагрузки на суды.

В основном ситуация затрагивает частноправовые требования, проистекающие из судебных документов, вступивших в силу и представленных к принудительному исполнению до 5 апреля 2011 года. До этой даты срок устаревания требования был равен 30 годам. После изменения закона срок давности был снижен до 10 лет.

Частноправовые требования – это, в частности, всевозможные денежные требования, связанные с выполнением всех видов договоров, например, неоплаченные счета или договорные платежи, а также требования о возмещении убытков, об алиментах и т. п.

Частноправовые требования — это, в частности, всевозможные денежные требования, связанные с выполнением всех видов договоров, например, неоплаченные счета или договорные платежи, а также требования о возмещении убытков, об алиментах и т. п.

Что значит истечение срока давности исполнения?

Это определенный срок, в течение которого может быть исполнено в принудительном порядке в исполнительном производстве требование, вытекающее из судебного акта или иного исполнительного документа, вступившего в законную силу.

По истечении срока давности исполнения обязанное лицо (должник в исполнительном производстве) вправе ходатайствовать о прекращении исполнительного производства.

Требование само по себе не пропадает, должник все так же должен кредитору, единственное, что кредитор больше не может требовать исполнения своего требования в принудительном порядке в исполнительном производстве судебного исполнителя. В случае, если такое исполнительное производство ведется, должник имеет право ходатайствовать о его прекращении.

К кому обращаться?

Самый простой способ – подать заявление судебному исполнителю, ведущему исполнительное дело. В заявлении необходимо указать: номер исполнительного дела; данные должника (имя, личный или регистрационный код, контактные данные); данные взыскателя (имя, личный или регистрационный код); заявление в свободной форме о прекращении исполнительного производства ввиду истечения срока давности. Для удобства можно воспользоваться бланком, разработанным Палатой судебных исполнителей и банкротных управляющих, он доступен на сайте палаты на русском языке https://kpkoda.ee .

Исполнение требования обычно истекает через 10 лет после подачи исполнительного документа, но есть исключения. Например, исполнение требований, вытекающих из противоправного причинения вреда, истекает через двадцать лет. Срок давности по требованию алиментов на ребенка составляет десять лет по каждому отдельному обязательству.

За рассмотрение заявления судебный исполнитель имеет право взимать плату в размере 18 евро (в том числе 3 евро НСО). Плата должна быть внесена до рассмотрения заявления на официальный расчётный счет судебного исполнителя. Исполнитель уточнит сроки, узнает мнение взыскателя. Если тот согласится, что срок наступил, тогда исполнительное производство прекращают. Если не согласится, то дело перейдет в плоскость судебного разбирательства.

Заявление (с приведенными выше данными) можно подать и в уездный суд. При обращении напрямую в суд следует дополнительно указать обстоятельства обращения и оплатить госпошлину в размере 30 евро. Однако если должник сначала обращается к судебному исполнителю и не получает согласия от заявителя на прекращение производства, то он освобождается от оплаты госпошлины при дальнейшем обращении в суд.

Кто оплачивает расходы?

В случае прекращения исполнительного производства в связи с истечением срока давности судебный исполнитель вправе потребовать от должника в качестве оплаты своей работы до 50% от полной ставки основной платы исполнительного производства, рассчитанной от суммы оставшейся невостребованной задолженности. Например, если на момент прекращения исполнительного производства остаток невостребованной задолженности составляет 1000 евро, а полная ставка основной платы составляет 200 евро, то при прекращении исполнительного производства судебный исполнитель имеет право требовать от должника уплаты основной суммы в размере не более 100 евро. К этой сумме добавляется налог с оборота.

Должник должен учитывать, что при обращении в суд в порядке неискового производства он может быть обязан понести издержки, даже если его ходатайство будет удовлетворено. Если в производстве участвуют несколько лиц, суд может принять решение о том, что судебные издержки полностью или частично несет сторона производства, если это справедливо в данных обстоятельствах, например, суд может обязать оплатить издержки сторону, инициировавшую производство. Если суд оставил заявление без удовлетворения, то он предписывает заявителю оплатить судебные издержки.

НАША СПРАВКА: С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции - https://www.just.ee .





Наталья Соболева

Фото: Александр Логусов