ЕС не хочет комментировать налоговый скандал с Amazon

Экономика / В миреЕС не хочет комментировать налоговый скандал с Amazon
Дата публикации: Сегодня, 16:32 Просмотрено: 81
В прошлом году Amazon не платила подоходный налог с предприятий в Европе. Еврокомиссия отказывается от комментариев.
По данным британской газеты The Guardian, американский интернет-магазин объявил о продажах в Европе в размере 44 млрд евро в 2020 году. "Корпоративная налоговая декларация в Люксембурге показала, что Amazon не платит корпоративный подоходный налог. Однако из-за эпидемии коронавируса прибыль Amazon была рекордной. Несколько обычных магазинов в Европе закрыли свои двери одновременно", - сообщает The Guardian.
Люксембург управляет европейскими операциями Amazon.
"Люксембургское подразделение Amazon сообщило об убытках в размере 1,2 миллиарда евро, что привело к некоторым налоговым льготам", - сказал EUobserver.
"Я не буду вдаваться в подробности этих статей в прессе", - заявил во вторник представитель Европейской комиссии.
Вместо этого представитель сказал, что у Комиссии есть очень позитивный и амбициозный план действий по налогообложению.
Предприятия могут использовать разные схемы, чтобы избежать уплаты налогов.
"Компании платят сами себе, чтобы иметь возможность использовать свои знания. В Люксембурге компании также могут разместить несколько юридических лиц. Одна компания ведет бизнес, а другая держит деньги. Затем создаются структуры, которые позволяют доходным фирмам не облагаться налогом ", - сказала налоговый эксперт Туве Мария Райдинг.
Amazon отрицает какие-либо нарушения закона.
ERR.EE