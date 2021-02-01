ЕС не хочет комментировать налоговый скандал с Amazon

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В прошлом году Amazon не платила подоходный налог с предприятий в Европе. Еврокомиссия отказывается от комментариев.





Фото: citynews1130.com

По данным британской газеты The Guardian, американский интернет-магазин объявил о продажах в Европе в размере 44 млрд евро в 2020 году. "Корпоративная налоговая декларация в Люксембурге показала, что Amazon не платит корпоративный подоходный налог. Однако из-за эпидемии коронавируса прибыль Amazon была рекордной. Несколько обычных магазинов в Европе закрыли свои двери одновременно", - сообщает The Guardian.

Люксембург управляет европейскими операциями Amazon.

"Люксембургское подразделение Amazon сообщило об убытках в размере 1,2 миллиарда евро, что привело к некоторым налоговым льготам", - сказал EUobserver.

"Я не буду вдаваться в подробности этих статей в прессе", - заявил во вторник представитель Европейской комиссии.

Вместо этого представитель сказал, что у Комиссии есть очень позитивный и амбициозный план действий по налогообложению.

Предприятия могут использовать разные схемы, чтобы избежать уплаты налогов.

"Компании платят сами себе, чтобы иметь возможность использовать свои знания. В Люксембурге компании также могут разместить несколько юридических лиц. Одна компания ведет бизнес, а другая держит деньги. Затем создаются структуры, которые позволяют доходным фирмам не облагаться налогом ", - сказала налоговый эксперт Туве Мария Райдинг.

Amazon отрицает какие-либо нарушения закона.

ERR.EE