В Эстонии каждый месяц будет все больше оставшихся без дохода людей

Дата публикации: Сегодня, 12:59 Просмотрено: 174

У тысяч безработных, оставшихся без заработка в период пандемии, закончился или заканчивается срок выплаты компенсаций по безработице. В ближайшее время каждый месяц будут появляться тысячи людей, к которых нет постоянного дохода, выясняется из анализа, проведенного аналитическим центром Praxis, пишет rus.postimees.

Иллюстративное фото: stolitsa.ee

Эстония сосредоточена на сохранении трудозанятости в период коронакризиса и профилактике роста безработицы. Для этого расходы на зарплаты компенсировали при условии, что как во время получения компенсации, так и в последующие месяцы людей сокращать не будут. Несмотря на успешность этой меры, количество зарегистрированных безработных за время пандемии увеличилось на 20 000.

В анализе центра Praxis «Социально-экономическое влияние Covid-19: меры по поддержке безработных и профилактике бедности» сказано, что ко всему прочему у многих безработных закончился или заканчивается срок выплаты компенсаций по безработице, и у них по-прежнему нет никаких доходов. В ближайшее время каждый месяц будут добавляться тысячи людей, у которых нет ежемесячного дохода.

По словам аналитика Praxis Мерилен Лауримяэ, одной из возможностей помощи безработным могло бы стать продление выплаты компенсации на пару месяцев: «Это сделали и другие страны ЕС, и это наряду с разовыми выплатами безработным было одной из самых популярных кризисных мер».

Например, продление выплаты компенсации по страхованию от безработицы на три месяца обошлось бы государству по разным сценариям в 4,75-6,25 миллиона евро, а продление пособия по безработице на тот же период увеличило бы расходы почти на миллион евро. Больше всего при имеющемся сценарии бедность безработных снизило бы временное упразднение требования по стажу для получения пособия по безработице. В течение трех месяцев это означало бы для государства инвестицию в размере девяти миллионов евро.

Во многих странах адаптированы и другие схемы минимального дохода. Целью этого, по словам аналитика Praxis Каупо Коппеля, является обеспечение поддержки тем, кто выпадает из системы компенсации по безработице или у кого заканчивается период выплаты компенсации: «Хотя в 2020 году прожиточное пособие семей с безработными несколько увеличилось, подача ходатайств о получении прожиточного пособия скорее низкая». По оценке аналитика, в качестве временной кризисной меры можно было бы применить предложение прожиточного пособия зарегистрированным безработным на льготных условиях или назначать его автоматически.

Для профилактики долгосрочной безработицы, согласно анализу Praxis, можно было бы подумать о применении активных мер рынка труда, чтобы способствовать их более широкому использованию и возвращению безработных на работу. Например, можно было бы временно смягчить условия для получения дотации на зарплаты, предлагая ее и при приеме на работу людей, находившихся без работы в течение короткого времени (например, шести месяцев).

BNS