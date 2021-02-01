Власти Венесуэлы решили повысить минимальную зарплату до 2,5 доллара

Дата публикации: Вчера, 15:27 Просмотрено: 125

Власти Венесуэлы приняли решение увеличить размер минимальной заработной платы до 7 миллионов суверенных боливаров. Об этом заявил министр труда республики Эдуардо Пиньяте, передает ТАСС.

Иллюстративное фото: 2bitcoins.ru

По официальному курсу эта сумма равняется примерно 2,5 доллара США.

Помимо зарплаты, граждане будут получать талоны на товары первой необходимости еще на 3 миллиона боливаров.

Ранее правительство Венесуэлы решило перейти на выплату социальных пособий госслужащим в национальной криптовалюте Petro. По словам президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, которые приводило агентство РИА Новости, таким образом власти намерены «защитить реальную ценность социальных выплат в условиях гиперинфляции».

В последние годы Венесуэла находится в тяжелейшем социально-экономическом кризисе. В 2018 году инфляция в стране составила 1,7 миллиона процентов, в 2019-м — почти 10 тысяч процентов. Введение суверенного боливара являлось одним из способов борьбы с кризисом, но инициатива не сработала. Курс национальной валюты быстро рухнул.

Одной из главных причин такого состояния венесуэльской экономики, завязанной на экспорте нефти, стали санкции США.

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