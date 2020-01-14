Налогово-таможенный департамент рекомендует не спешить с декларированием доходов

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С субботы 15 февраля, можно начинать представлять декларации о доходах в налогово-таможенный департамент (НТД); с понедельника, 17 февраля, бюро обслуживания НТД начнут выдавать предварительно заполненные декларации о доходах на бумаге, сообщила в среду BNS пресс-служба налогово-таможенного департамента.

НТД рекомендует людям, сразу в первые недели не спешить в бюро обслуживания, потому что могут возникнуть длинные очереди. Терпением необходимо запастись также людям, которые представляют электронные декларации о доходах – предыдущая практика показала, что в первые сутки нагрузка на информационную систему очень велика и поэтому все желающие не могут сразу приступить к заполнению деклараций. Время ожидания также может быть длительным при звонке по инфотелефону.

«Спешки нет. С этого года для представления декларации о доходах предусмотрено на месяц больше времени, поэтому срок декларирования истекает 30 апреля, – прокомментировал руководитель сферы общедоступных услуг НТД Сандер Аасна. - При возврате подоходного налога действуем также, как в предыдущие годы – если декларация будет в порядке, то деньги будут переведены в течение одной-двух недель. При этом, скорость возврата непосредственно не зависит от времени представления декларации».

Декларация о доходах будет предварительно заполнена на основании данных, известных НТД, а в качестве новшества в этом году она на будет дополнена информацией о продаже недвижимой вещи, налогооблагаемой по оценке НТД, – целью этого является, чтобы декларирование доходов для налогоплательщиков стало ещё удобнее и проще. Аасна подчеркивает, что предварительно заполненную часть декларации обязательно нужно перепроверить и при необходимости её изменить. «К примеру, один раз в два года можно продавать свою недвижимую вещь, которая использовалась в качестве собственного места жительства, без уплаты подоходного налога, но если эта сделка попала в предварительно заполненные данные, то её необходимо просто удалить из декларации», – привёл он пример.

«А может быть и наоборот – если заработанный доход отсутствует в декларации, например, доход от аренды или доходы из-за рубежа, то его необходимо добавить в декларацию. Также необходимо задекларировать доход, полученный от продажи недвижимой вещи, которого нет в предварительно заполненной декларации»,- сообщил Аасна.

В качестве новшества может человек при желании пожертвовать свой переплаченный подоходный налог или его часть. Выбирать можно из числа благотворительных объединений, получателей пожертвований может быть до трёх. Однако стоит отметить, что после подтверждения декларации произведённые пожертвования возврату не подлежат.

С 26 февраля НТД начнёт возвращать переплаченный подоходный налог тем, кто задекларировал свои доходы в электронном виде, а с 19 марта – тем, кто подал декларацию на бумаге. Если человек должен доплатить подоходный налог, то срок его уплаты истекает 1 октября.

Важно знать:

· Декларирование доходов начнётся 15 февраля в электронном виде, а в бюро – 17 февраля на бумаге. Срок подачи декларации истекает 30 апреля.

· С 26 февраля начнётся возврат переплаченного подоходного налога тем, кто задекларировал свои доходы в электронном виде, а с 19 марта – тем, кто подал декларацию на бумаге.

· Срок доплаты подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога истекает 1 октября.

· Не облагаемый налогом доход можно использовать до 6 000 евро в год. Годовой доход вырастая с 14 400 евро до 25 200 евро, уменьшает не облагаемый налогом доход, который рассчитывается по формуле 6 000 – 6 000 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400).

· До представления декларации о доходах стоит убедиться в том, что необходимо ли представлять декларацию. Декларацию о доходах не должны представлять те люди, чей доход не превысил 6 000 евро в год, с чьих доходов не нужно уплачивать подоходный дополнительный налог, а также те люди, которые не использовали налоговые льготы. Подоходный налог не надо доплачивать, если в течение года не облагаемый налогом доход был рассчитан верно, кроме того не производилось ни сделок с ценными бумагами, ни взносов-выплат с инвестиционного счёта, ни получения дополнительного дохода (например, доход от аренды; доход, полученный от продажи имущества), налог с которых уплачивается только при представлении декларации о доходах. Правильно ли рассчитан не облагаемый налогом доход, можно перепроверить самостоятельно посредством э-НТД (e-MTA), используя приложение «Мои доходы».

Основные изменения при подаче декларации о доходах

· Срок подачи декларации о доходах физического лица истекает на месяц позже, т.е. 30 апреля.

· Срок уплаты налога в этом году единый для всех – 1 октября.

· В декларации о доходах указаны доходы, заработанные посредством предпринимательского счёта, – это учитывается в общий годовой доход и влияет на величину не облагаемого налогом дохода. Однако вычеты из подоходного налога, уплаченного посредством предпринимательского счёта, производить нельзя, а также они не возвращаются.

· Под налогооблагаемые доходы в этом году попали также дивиденды, облагаемые 7-процентным налогом. Это в том случае, если к Эстонскому коммерческому объединению, выплачивающему дивиденды, применялась льготная налоговая ставка (14%), то с дивидендов, выплачиваемых физическому лицу, необходимо удержать подоходный налог 7%.

· Возвращаемый подоходный налог или его часть в э-НТД можно пожертвовать объединению или религиозному объединению, внесенному в список лиц, на которых распространяются льготы по уплате подоходного налога. Можно выбрать до трёх получателей пожертвований. После возврата подоходного налога, т. е. после перевода денег на пожертвование, они возврату не подлежат.

· Если резидент государства Европейского экономического пространства (т.е. нерезидент Эстонии) представляет декларацию о доходах, он может использовать, помимо не облагаемого налогом дохода по части 2019 года, также другие вычеты. Они учитываются в той пропорции, которая соответствует доле его доходов, полученных в Эстонии, от доходов, полученных во всём мире.



