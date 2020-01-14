В странах Балтии упали цены на бензин и дизель. В Эстонии топливо остается самым дорогим

Дата публикации: Вчера, 16:25 Просмотрено: 130

Во всех столицах стран Балтии на прошедшей рабочей неделе упали цены на бензин и дизельное топливо, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные, рассказывает BNS.

Дизельное топливо самым дорогим было в Таллинне, а самым дешевым - в Вильнюсе. Бензин также дороже всего стоил в Таллинне, а самым дешевым он был в Вильнюсе.

В Риге за прошедшую рабочую неделю цена бензина 95-й марки на АЗС "Circle K" снизилась на 2,2% - до 1,324 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 3,1% - до 1,254 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 1,3% - до 1,189 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 2,7% - до 1,075 евро за литр.

В свою очередь в Таллинне на АЗС "Circle K" цена бензина на прошедшей неделе упала на 4,7%, составив 1,345 евро за литр, а стоимость дизельного топлива снизилась на 4% - до 1,335 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе не изменились и составили соответственно 0,603 евро и 0,533 евро за литр, в Таллинне стоимость автогаза увеличилась на 1,4%, достигнув 0,72 евро за литр. В странах Балтии упали цены на бензин и дизельное топливо.



