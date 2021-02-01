Народ требует Кальюлайд: необходимое число подписей уже собрано

Дата публикации: Вчера, 15:30 Просмотрено: 61

Вчера, 26 августа, начался сбор подписей за то, чтобы Керсти Кальюлайд были избрана на второй срок.

Картинка: PEEDU TUISK, TWITTER

Для того, чтобы народная инициатива дошла до Рийгикогу, необходимо собрать тысячу голосов. На настоящий момент имеется уже почти 10 000 подписей. Автор инициативы говорит, что необходимое количестве было собрано всего за час.

”Керсти Кальюлайд как президент ЭР успешно справилась со своей ролью ”уравновешивателя” власти, носителя конституционного строя и представительской функции государства” , — значится в описании инициативы.

Выборы президента состоятся в понедельник, 30 августа, в Рийгикогу. К настоящему момент ни одна из партий не выдвинула Кальюлайд в качестве своего кандидата.





DELFI