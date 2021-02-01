Число погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек. Байден обещал отомстить

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Дата публикации: Сегодня, 13:00 Просмотрено: 66

Число погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек, из них не менее 13 — американские военные, сообщает Газета со ссылкой на The Wall Street Journal.

Фото: AP

Афганский минздрав уточнил ранее полученные данные о раненых и погибших в результате нескольких взрывов вблизи от аэропорта в Кабуле. До этого сообщалось о 90 погибших, а Пентагон подтвердил информацию о том, что от полученных ран скончался тринадцатый американский солдат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат контакты с Талибаном (организация запрещена в России)*” для вывоза людей после 31 августа.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

По последним данным Минздрава Афганистана, погибли 90 человек, более 150 получили ранения.

Жертвами атаки стали 11 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США. По данным источника Reuters, погибли 13 американских военнослужащих.

Президент США Джо Байден заявил, что США ”не забудет и не простит” виновников терактов в аэропорту Кабула — они будут наказаны сполна.





DELFI