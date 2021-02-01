Пожилых жителей Ида-Вирумаа будут персонально приглашать на вакцинацию

В стране и мире / РегионПожилых жителей Ида-Вирумаа будут персонально приглашать на вакцинацию
Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 60
Жителей Ида-Вирумаа старше 60 лет будут обзванивать и лично приглашать вакцинироваться. Это также поможет выяснить, способствует ли индивидуальный подход повышению охвата вакцинацией в уезде.
Марек Сеэр. Фото: ERR
Руководитель программы вакцинации Марек Сеэр сообщил в эфире передачи Terevisioon на канале ETV, что в Ида-Вирумаа доля невакцинированных жителей намного выше, чем в других уездах.
В Ида-Вирумаа вакцинированы менее 50% жителей, среди пожилых людей охват вакцинацией и того ниже.
Если эксперимент с персональными приглашениями окажется успешным, его будут использовать и в других уездах.
ERR