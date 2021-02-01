Пожилых жителей Ида-Вирумаа будут персонально приглашать на вакцинацию

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Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 60

Жителей Ида-Вирумаа старше 60 лет будут обзванивать и лично приглашать вакцинироваться. Это также поможет выяснить, способствует ли индивидуальный подход повышению охвата вакцинацией в уезде.

Марек Сеэр. Фото: ERR

Руководитель программы вакцинации Марек Сеэр сообщил в эфире передачи Terevisioon на канале ETV, что в Ида-Вирумаа доля невакцинированных жителей намного выше, чем в других уездах.

В Ида-Вирумаа вакцинированы менее 50% жителей, среди пожилых людей охват вакцинацией и того ниже.

Если эксперимент с персональными приглашениями окажется успешным, его будут использовать и в других уездах.





ERR