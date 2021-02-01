В Токио открылись Паралимпийские игры-2020

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Дата публикации: Вчера, 12:00 Просмотрено: 133

Торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр-2020 прошла в Токио во вторник, 24 августа. Паралимпиада в столице Японии завершится 5 сентября. Из-за пандемии COVID-19 болельщики не смогут присутствовать на трибунах.

Церемония открытия Паралимпиады состоялась на Национальном стадионе в Токио.

В летних Паралимпийских играх принимает участие рекордное число атлетов - 4400. За медали Игр в Токио поборются и олимпийцы из сборной команды беженцев.

Сборную Эстонии на Паралимпиаде представят пять спортсменов: пловцы Сузанна Каул, Матц Топкин, Робин Ликсор и Кардо Плоомипуу, а также легкоатлет Эгерт Йыэсаар (метание диска).

Соревнования по 22 видам спорта начнутся в среду, 25 августа.





ERR

Фото: ERR