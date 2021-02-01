В стране и мире / Республика26 августа начнется регистрация кандидатов на президентские выборов
Дата публикации: Сегодня, 11:40 Просмотрено: 68
В четверг, 26 августа, в 9:00 начнется регистрация кандидатов на пост президента Эстонской Республики. Представить кандидата можно до вечера субботы.
Право выдвинуть кандидата на пост президента имеет не менее чем одна пятая состава Рийгикогу, то есть 21 депутат, напомнила в среду пресс-служба Республиканской избирательной комиссии.
Документы, необходимые для регистрации кандидата, представляет в Республиканскую избирательную комиссию одно из выдвигающих кандидата лиц. Представление кандидатов заканчивается в 18:00 в субботу, 28 августа. Республиканская избирательная комиссия соберется на заседание для регистрации кандидатов в воскресенье, 29 августа, в 17:00.
Первый тур выборов президента пройдет в Рийгикогу в понедельник, 30 августа, в 13:00.
ERR