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Дата публикации: Сегодня, 11:40 Просмотрено: 68

В четверг, 26 августа, в 9:00 начнется регистрация кандидатов на пост президента Эстонской Республики. Представить кандидата можно до вечера субботы.

Члены избиркома. Фото: Siim Lõvi / ERR

Право выдвинуть кандидата на пост президента имеет не менее чем одна пятая состава Рийгикогу, то есть 21 депутат, напомнила в среду пресс-служба Республиканской избирательной комиссии.

Документы, необходимые для регистрации кандидата, представляет в Республиканскую избирательную комиссию одно из выдвигающих кандидата лиц. Представление кандидатов заканчивается в 18:00 в субботу, 28 августа. Республиканская избирательная комиссия соберется на заседание для регистрации кандидатов в воскресенье, 29 августа, в 17:00.

Первый тур выборов президента пройдет в Рийгикогу в понедельник, 30 августа, в 13:00.





ERR