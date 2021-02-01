Изменения в законопроекте о алиментах. Сколько теперь выходит на одного ребенка?

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Дата публикации: Сегодня, 10:23 Просмотрено: 272

Законопроект об изменении условий присуждения алиментов находится в Министерстве юстиции на стадии доработки, после чего он будет передан на обсуждение в правительство Эстонии, а затем в Рийгикогу, пишет rus.err.

Иллюстративное фото: TIIT BLAAT

Министерство юстиции решило увеличить служащую основой для расчета алиментов базовую ставку со 180 евро до 200 евро.

Остальные компоненты формулы исчисления алиментов не изменились. Таким образом, сумма алиментов на одного ребенка в общем случае составляет 213 евро в месяц (200 евро + 43 евро — 30 евро) вместо прежних 193 евро.

Согласно планируемым изменениям, окончательная сумма алиментов рассчитывается с учетом следующих критериев:

- базовый родительский доход;

- количество получающих алименты детей в одной семье;

- семейные пособия;

- периоды проживания ребенка у одного и второго родителя.

Суд может увеличить размер алиментов соответствии с фактическими потребностями ребенка, доходом каждого родителя или фактическим распределением расходов на ребенка между родителями.

Уменьшить сумму алиментов можно только по уважительной причине.





DELFI